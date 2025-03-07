Росія мала успіх на 4 напрямках, ворог активізувався на Харківщині: огляд фронту від ISW

Ворожий наступ на Сході триває. Противнику вдається рухати вперед невеликими темпами. Останнім часом просування росіян сповільнилося.

Західні медіа проаналізували, що за нинішних темпів наступу, окупанти зможуть захопити всю Україну не раніше, ніж за століття, передає 24 Канал.

Дивіться також Втекти вдалося не всім: українські бійці відбили потужну атаку на Часів Яр

Де на фронті Росія мала успіх

В Інституті вивчення війни підсумували останні зміни на фронті.

Геолокаційні кадри за 5 березня свідчать, що загарбники мали просування на Куп'янському напрямку. Там ворог просунувся в південно-західній Дворічній (на північний схід від Куп'янська).

Також противник мав досягнення у напрямку Борової, що на Харківщині. Геолокаційні кадри, опубліковані 5 березня, показують, що російські війська просувалися на захід від Надії (на схід від Борової).

На Сіверському напрямку окупанти мали успіх. Геолокаційні кадри за 6 березня показують, що російські сили нещодавно просунулися на захід від Білогорівки (на північний схід від Сіверська).

Українські та російські сили нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри за 5 березня, показують, що українські сили мали незначне просування у східному Піщаному (на південний захід від Покровська). Тим часом росіяни захопили Зелене Поле (на схід від Покровська).

Окупанти також просунулися на Новопавлівському напрямку. Знімки за 6 березня свідчаться, що ворог просунувся на південний захід від Розлива (на південний захід від Курахового).

Довідка: Ворог продовжував наступальні дії, але не досяг підтверджених просувань на таких напрямках: Краматорський, Торецький, Лиманський, Харківський, Гуляйпільський, Оріхівський, Придніпровський, вздовж міжнародного кордону в Сумській області та на Курщині.

Карта фронту на 6 березня / Фото ISW