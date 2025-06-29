ЗСУ мали успіх на одному з напрямків: огляд фронту від ISW

Російські війська продовжують наступальні дії уздовж усій лінії фронту. Противник намагається атакувати на Сході, Півночі та Півдні.

Наразі нашим воїнам вдалося зупинити просування окупантів на півночі Сумської області. Окрім дій оборонців, цьому сприяли також великі втрати і дезертирство серед особового складу загарбників, передає 24 Канал.

Дивіться також Певне накопичення сил є: до чого готується ворог на Півдні

ЗСУ повертають позиції на Донеччині

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що українські сили нещодавно мали успіх на Лиманському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 27 червня, свідчать про незначне просування українських військ у північній частині Торського (на схід від Лимана).

ЗСУ просунулися біля Лимана / Фото ISW

У попередньому звіті ISW мовилося, що ЗСУ змогли відновити позиції на північному заході Рідкодуба.

Ворог підступає до адмінкордону Дніпропетровщини

Російські війська проводили активні штурми на низці ділянок фронту, однак успіх мали лише на Новопавлівському напрямку.

Геолокаційні кадри, опубліковані 28 червня, свідчать, що підрозділи 36-ї окремої мотострілецької бригади (29-та загальновійськова армія, Східний військовий округ РФ) увійшли до північної частини Зірки (південний захід від Новопавлівки) та ймовірно захопили цей населений пункт. Міністерство оборони Росії також заявило про захоплення Зірки.

Ворог просунувся на Новопавлівському напрямку / Фото ISW

Нагадаємо, що окупанти проводять три одночасні масштабні наступальні операції у напрямках: Борової – Лиману, Костянтинівки та Новопавлівки, але не досягають значних успіхів через залежність від погано підготовленої піхоти.

У ЗСУ тим часом викрили плани росіян на літній період. Ворог намагатиметься вийти на адмінкордони Дніпропетровщини, а також спробує захопити Торецьк і Часовий Яр. Останнє місто – укріплена позиція, яка стримує наступ окупантів углиб Донецької області у напрямку Костянтинівки, Краматорська та Слов'янська.