Ключі до окупації Донеччини: Британія попередила про небезпеку для одного із ключових селищ
Російські окупанти невпинно розвивають свій наступ на Донеччині. Міноборони Британії проаналізувало невтішні наслідки втрати Україною Вугледара.
Захоплення Вугледара на початку жовтня активізувало російський наступ. Після взяття міста окупанти за 2 місяці змогли швидко просунутися на схід аж на 30 кілометрів, передає 24 Канал із посиланням на звіт британської розвідки.
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Загрозлива ситуація на Времівському напрямку
Тепер загроза нависла над селищем Волноваського району – Велика Новосілка. Ворог атакує східний фланг населеного пункту.
Крім того, втрата Вугледара дозволила загарбникам успішно просуватися у менш захищених районах на заході Донеччини.
У розвідці зазначають, що ситуація в регіоні дуже важка. Росіяни наразі наступають у тилу української оборони. Тому існує велика небезпека основним логістичним шляхам до Великої Новосілки.
Як зазначають у Силах оборони Півдня, противник постійно штурмує на Времівського напрямку, намагаючись прорватися до цього селища. Його захоплення є одним із ключових для отримання контролю над територією Донецької області.
До слова, противник вже стоїть на підступах до Покровська. Зовсім скоро можуть розпочатися бої за місто.