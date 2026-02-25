Армія радянського типу: командир 1 ОШП чесно відповів, у чому окупанти переважають ЗСУ
- Командир 1 ОШП Дмитро Філатов вказав, що російські війська мають перевагу в дисципліні, попри різний рівень підготовки підрозділів.
- Російські війська рідко покидають позиції завдяки жорсткій дисципліні, що ускладнює для ЗСУ ведення бою і повернення територій.
Росія має значні проблеми на фронті, але є дещо, у чому противник переважає Збройні Сили України. Це, ймовірно, залежить від способу управління особовим складом.
Командир 1 ОШП імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов розповів 24 Каналу, що в окупантів є підрозділи, які якісно підготовлені до виконання бойових завдань, але є й ті, хто зовсім не готові. За його словами, росіяни не мають одного рівня навичок ведення бойових дій.
Дивіться також ЗСУ звільняють Дніпропетровщину, росіяни наближаються до Слов'янська: як змінилася лінія фронту за тиждень
"Так само у Силах оборони – рівень підготовки скрізь різний. В одних підрозділах солдати готові вести агресивні дії, а в інших навіть не готові до оборонних дій", – сказав він.
У чому перевага росіян на фронті?
Дмитро Філатов підкреслив, що українські військові часто покидають позиції на фронті, в той час, як противник, попри не ідеальну підготовку, переважає Україну в тому, що він має високий рівень дисципліни.
Ми рідко бачимо, щоб противник покидав позиції. Так, здаються в полон, але, зазвичай, це відбувається після того, як окупанти дуже знесилені,
– підкреслив командир 1 ОШП імені Дмитра Коцюбайла.
На його думку, все через радянський підхід у російській армії та жорстку дисципліну окупанти залишаються на позиціях до останнього.
Саме тому Силам оборони, навіть дуже добре підготовленим підрозділом, складно вести бій з противником та повертати території.
До слова, підполковник Тарас Березовець, вважає, що Кремль використовує переговори передусім для зовнішньої демонстрації й щоб уникнути посилення санкцій, а економічні проблеми Росії не призведуть до миттєвого припинення агресії. Через це більш реалістичним сценарієм є довга війна, яка може тривати півтора – два роки або й довше.
Яка ситуація на фронті?
На Покровському напрямку тривають бої за Мирноград, де окупанти намагаються витіснити українських захисників та оточити позиції таврійських десантників. Ворог застосовує малі групи та легку техніку, а також посилює роботу безпілотників, але українські десантники 79-ї бригади продовжують відбивати атаки та виконувати бойові завдання.
Росія планує просування на Донеччину та тиск на південні регіони України, а також створення буферних зон на Сумщині та Харківщині. За оцінкою Павла Паліси, реальна реалізація цих планів у найближчі пів року малоймовірна, хоча ворог може намагатися просунутись до адміністративних кордонів Донеччини та захопити низку південних міст.
Російські війська продовжують наступальні дії на кількох напрямках, зокрема на Донеччині та півночі Сумської й Харківської областей, проте значного прогресу здебільшого не досягли. Українські Сили оборони завдають нищівних ударів по окупантах та утримують тактичну перевагу на ключових напрямках, зокрема Костянтинівка – Дружківка та Покровськ.