В одному з російських підрозділів відмовились атакувати Харківщину, – "Атеш"

Ситуація на Харківщині залишається складною, але Сили оборони її контролюють. За інформацією від агента руху "Атеш", один з російських підрозділів навідріз відмовився іти на штурм в Харківській області.

Усе через те, що там добре обізнані про якісні укріплення на російсько-українському кордоні. Також вони були свідками невдалих диверсійно-розвідувальних операцій російської армії.

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Окупанти побоюються української оборони

Один з агентів "Атеш", який служить в одному з мотострілецьких батальйонів 44 армійського корпусу збройних сил Росії, повідомив, що частина окупантів відмовилася іти на штурм на Харківщині.

Усе через те, що солдати були свідками невдалих російських диверсійно-розвідувальних операцій, а також вони добре знають про якісні укріплення на російсько-українському кордоні.

Зважаючи на це, коли на техніку були нанесені нові знаки у вигляді ромба з хрестом і відданий наказ, частина підрозділу відмовилася виконувати злочинну волю командування. (Розпізнавальні знаки, до речі, наносяться власним коштом). Ніхто не хоче йти в один кінець ні за які гроші,

– зазначається в повідомлені "Атеш".

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