В одному з російських підрозділів відмовились атакувати Харківщину, – "Атеш"
Джерело:"Атеш"
Ситуація на Харківщині залишається складною, але Сили оборони її контролюють. За інформацією від агента руху "Атеш", один з російських підрозділів навідріз відмовився іти на штурм в Харківській області.
Усе через те, що там добре обізнані про якісні укріплення на російсько-українському кордоні. Також вони були свідками невдалих диверсійно-розвідувальних операцій російської армії.
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Окупанти побоюються української оборони
Один з агентів "Атеш", який служить в одному з мотострілецьких батальйонів 44 армійського корпусу збройних сил Росії, повідомив, що частина окупантів відмовилася іти на штурм на Харківщині.
Усе через те, що солдати були свідками невдалих російських диверсійно-розвідувальних операцій, а також вони добре знають про якісні укріплення на російсько-українському кордоні.
Зважаючи на це, коли на техніку були нанесені нові знаки у вигляді ромба з хрестом і відданий наказ, частина підрозділу відмовилася виконувати злочинну волю командування. (Розпізнавальні знаки, до речі, наносяться власним коштом). Ніхто не хоче йти в один кінець ні за які гроші,
– зазначається в повідомлені "Атеш".
Наступ росіян на Харківщині: останні новини
- У Білому домі вважають, що російські війська збільшать інтенсивність вогню і перекинуть на Харківщину додаткові війська, щоб створити там буферну зону.
- У Генштабі повідомили про важку ситуацію в Харківській області. Окрім бойових дій в районах Липців і Вовчанська, тривають зіткнення за контроль над населеними пунктами біля кордону, які раніше перебували в сірій зоні.
- Зокрема, на тлі наступу на Харківщину росіяни посилили обстріли регіону. Через це тривога у регіоні тривала понад 13 годин, що стало рекордом за час війни.