Їм передусім потрібна територія, – військовий експерт про важкі бої на Харківщині

Основна мета Росії у війні проти України – захоплення території. Для наступу на Харківщині ворог залучив незначні сили та невелику кількість бронетехніки. Своїм наступом окупанти хотіли відвернути увагу ЗСУ.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт з Ізраїля Давид Шарп, зауваживши, що росіяни хочуть відтягнути резерви української армії з важливіших напрямків. Утім, вони відтягують і свої резерви також.

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"Захоплення території – основна ціль Росії у цій війні. Іноді пріоритетно, щоби противник відтягнув (резервів – 24 Канал) більше, аніж ти. Для України, можливо, вони вважають, що резерви важливіші, аніж для них самих. Наблизитися до Харкова – це дуже важливо для них", – сказав Шарп.

Усе через те, що тоді окупанти зможуть бити по Харкову з польової артилерії. Наприклад, з РСЗВ "Град". Так загарбники зможуть псувати життя харків'ян. Це призведе до того, що багато мешканців міста поїдуть, і воно перестане функціонувати так, як нині.

"Це буде удар по моралі українців, по економіці, по виробництву, яке ще працює в Харкові. Таку ціль вони намагаються розв'язати", – наголосив військовий експерт.

Загроза для ЗСУ

Якщо противнику вдасться захопити значну територію у районі Вовчанська та розширити своє просування, то є загроза для Куп'янського угруповання ЗСУ. Це може суттєво ускладнити ситуацію. Куп'янськ уже давно є важливою ціллю окупантів.

Вони не залучили великі резерви. Вірогідно, у них їх навіть і немає. Дуже важливо для українців вчасно купірувати цей наступ та повернути ситуацію назад. Адже у протилежному випадку наслідки можуть виявитися значно серйозніше, аніж зараз,

– додав Шарп.

Що ворогу треба для того, аби захопити територію

Російська авіація скидає планерувальні бомби, які є не дуже точними. Утім, це все одно значний фактор. Навіть, якщо скинути багато авіабомб, і більшість з них не влучить, то це все одно матиме результат – психологічний тиск.

"Вони хочуть захопити територію. Щоби зробити це ефективно – треба зламати оборону, волю та дух тих, хто обороняється, або завдати суттєвих втрат", – сказав військовий експерт.

Росія наступає на Харківщині