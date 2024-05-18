Сил не вистачає: Коваленко розібрав, як намагаються діяти росіяни на Харківщині
Тиждень тому, 10 травня, Росія активізувала наступ на Харківщину. Окупанти хочуть розширити зону контролю, проте не мають достатнього ресурсу.
Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в етері 24 Каналу розповів, що зараз Кремль використовує групу військ "Захід", аби просуватися далі.
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На скільки кілометрів вглиб просунувся ворог
Коваленко пояснив, що окупанти зайшли на територію Харківської області приблизно до 10 кілометрів – це глибина полкового рівня в наступі за підтримки артилерії та тактичної авіації.
Під час першої доби наступальних дій росіяни використали 2 полки в напрямку Липців та Вовчанська. Тоді окупанти просунулися на 1 – 3 кілометри в сірій зоні, зараз же виходять на рівень 10 кілометрів.
Якщо порівняти результат з базовим функціоналом полку в наступі за добу та за тиждень, це приблизно в сім разів гірший показник просування,
– наголосив Олександр Коваленко.
Просування росіян у Харківській області: дивіться на карті
Які російські бригади воюють на Харківщині
Військово-політичний оглядач розповів, що окупанти можуть використовувати ресурс груп військ "Захід" та "Центр", які дислокуються на Луганщині та діють на Лимано – Куп'янському напрямку.
Хоча "Захід" натепер переважно діє по всій лінії біля Лиману та Куп'янська. Їх передислокувати після того, як на Авдіївський плацдарм перекинули найбільш боєздатні мотострілецькі бригади зі складу 2-ї та 41-ї російської загальновійськової армії.
Якщо вони не матимуть достатньої підтримки в особовому складі та в техніці, то вони не зможуть, наприклад, продовжувати штурмові дії в Вовчанську або розпочати штурмові дії в міських умовах населеного пункту Липці,
– наголосив Коваленко.
Наступ Росії на Харківщину: останні новини
- У Держприкордонслужбі розповіли, що в боях під Вовчанськом прикордонники зустріли російську ДРГ. Ворог почав брати прикордонників в оточення, тому військові вирішили відступити. Хлопцям вдалося вийти та переміститися на запасну позицію. Вже там надійшла інформація, що до них прямує група осіб з 5 – 6 осіб, які видавали себе за українських бійців.
- Президент Володимир Зеленський зазначив, що окупанти втрачають свою піхоту і техніку. За його словами, відчутно втрачають, хоча так само як і у 2022 році, розраховували на швидке просування по українській землі.
- Естонська розвідка заявила, що немає жодних ознак того, що росіяни планують захопити Харків. Замість цього Росія прагне створити "буферну зону" в Харківській області. У зіткненнях бере участь близько 2 000 осіб, загалом у районі зосереджено близько 35 тисяч росіян.