Росіяни придумали відмовки наперед: який насправді задум у Путіна щодо Харкова

Владімір Путін заявив, що Росія буцім не має планів щодо захоплення Харкова. Проте наміри Кремля уже давно зрозумілі – брати місто в оточення або напівоточення. Інша справа, що не вистачає сил, аби реалізувати такі завдання.

Такою думкою в етері 24 Каналу поділився військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що росіяни зайдуть настільки далеко, наскільки їм дозволять сили. Якби українські війська не зупинили ворога на прикордонні, окупанти гарантовано б окупували Харків.

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Від самого початку Росія придумала надзвичайно комфортну відмовку – "санітарну зону". Противник діяв наступним чином:

якщо вдасться захопити Вовчанськ, висунутися за межі міста, на 2 – 3 кілометри окопатися на південь, забезпечити рух на Білий Колодязь і в тил українського угруповання на Куп'янськ, то будуть розвивати успіх, просуватися та підкидати додаткові підкріплення;

якщо не вдасться досягти жодних поставлених цілей, тоді говоритимуть про версію "це все потрібно для буферної чи санітарної зони".

Глобально ця операція задумана для того, аби тиснути на Україну, щоб змусити сісти за стіл переговорів,

– наголосив Мусієнко.

Чи будуть тиснути далі

Окупанти здійснили перевірку на Харківщині – у який спосіб можна просуватися піхотою. Побачили, що зазнали серйозної поразки та втрат. Отже, думатимуть над іншими методами, як далі діяти.

На думку військового експерта, росіяни можуть перекинути ще близько 50 тисяч солдатів, сформувати угруповання та спробувати тиснути далі. Вони можуть передислокувати військо з Півдня та інших регіонів.

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Ворог прагне просунутися вглиб настільки, наскільки можливо. Розтягнути лінію фронту настільки, наскільки можливо. Далі – діяти з огляду на ситуацію.

У росіян доволі гнучке планування, не прив'язане винятково до однієї цілі. Вони поставили широкі завдання перед собою – те, що дає їм простори для маневру.

Як швидко можуть сформувати нове військо

Мусієнко наголосив, що попередні 50 тисяч особового складу окупанти сформували доволі швидко. Наступальне угруповання "Курськ" було сформованим ще станом на 30 квітня. Росіяни дещо пришвидшили дії, уже зараз в бій пішли підготовлені передові загони.

Тобто ворог готує більші сили, які підуть й будуть атакувати після цих груп. Очевидно, що вони перебували на північно-східній частині Луганщини та частково у Росії. Зараз, імовірно, вони поповнюватимуть наявні угруповання військ "Сєвєр"<..> Очікується, що наступні півтора – два місяці будуть в доволі активній фазі,

– констатував Олександр Мусієнко.

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