Кидають у бій з одним завданням: у 3 ОШБр розповіли, як діють росіяни на Харківському напрямку
Попри те, що українським військовим вдалося збити основний наступальний потенціал росіян на Харківському напрямку, вони продовжують спроби просування.
Це відбувається шляхом перекидання "голої" піхоти у розбиті підрозділи. Такою інформацією з 24 Каналом поділився майор ЗСУ, заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін.
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Як діють росіяни на Харківщині
Максим Жорін пояснив, що у ворога часто залишається лише командування бригади або дивізії, яка наступала, їй передають декілька батальйонів "голої" піхоти без техніки та іншого озброєння.
Їх одразу відправляють в бій на штурми з одним простим завданням – добігти до окопів українських воїнів.
Також росіяни активно використовують скиди з дронів. Вони серйозно сконцентрувалися на цьому засобі ураження, приносячи багато неприємностей Силам оборони України.
Проте темп, динаміка безумовно трохи спали і є нижчими. Оскільки сили, які планувалися для просування росіянами, натепер розбиті. Хоча, на моє переконання, вони спробують замінити їх на більш свіжі,
– наголосив заступник командира 3-ї ОШБр.
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Більше про ситуацію в регіоні
- На Харківському напрямку ворог не припиняє проводити штурмові дії. За 23 липня тут відбулося 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Тихе та Вовчанськ.
- На Куп'янському напрямку кількість боєзіткнень за добу зросла до 9. Сили оборони відбивали російські атаки біля шести різних населених пунктів. Найбільше ворог штурмував Синьківку. Тут, за підтримки авіації, він провів 4 атаки.