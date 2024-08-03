Буданов сказав, чи є загроза російського наступу на країни Балтії, поки триває війна в Україні

Потенційна загроза наступу на країни Балтії з боку Росії існує постійно. Однак навряд агресор почне наступ до закінчення війни в Україні.

Про це в етері телемаратону заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, передає 24 Канал.

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Загроза наступу на країни Балтії

Це постійна, перманентна загроза – не більше. Поки війна в Україні йде, ніде нічого не може бути проблемного від Росії,

– сказав Буданов.

Водночас, за словами Буданова, росіяни мають план "максимум" та план "мінімум" щодо війни у нашій країні. Так, план "максимум" полягає у тому, що до кінця 2024 року Кремль хоче це отримати контроль над Україною, будь-яким шляхом. План "мінімум" – це вийти на адмінкордони Донецької та Луганської області. Він незмінний вже протягом довгого часу.

Крім того, Буданов також зазначив, що своїм наступом у Харківській області на початку травня 2024 року росіяни хотіли спробувати зробити так звану буферну зону. Але ця спроба провалилася.