Ворог просунувся у бік Сум на 200 метрів, а ЗСУ відкинули їх на 200 – 400 метрів, – Зеленський

Ситуація у Сумській області стала великою проблемою для російських окупантів. Вони хотіли "продати" успіх на Сумщині та Харківщині, однак його немає.

Якщо Росія не матиме успіху у наступі на Сумщині, то президент США Дональд Трамп буде тиснути на Кремль санкціями. Про це заявив український лідер Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 20 червня, повідомляє 24 Канал.

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"Ми не бачимо змін з нашої минулої зустрічі (минулого тижня – 24 Канал). Це велика проблема для росіян. Вони хочуть "продати" успіх на Сумщині і на Харківщині. Їм дуже потрібен успіх на фронті. Тому що якщо успіху немає, ми вважаємо, що Дональд Трамп, найімовірніше, буде тиснути на них санкціями тощо", – зазначив президент.

Володимир Зеленський повідомив, що загалом на Сумщині ситуація не змінилася. Зокрема, за останній тиждень ворог має просування у бік Сум на 200 метрів, але українські захисники змогли відштовхнути окупантів на більшу відстань.

За тиждень росіяни просунулись в бік Сум на 200 метрів, але ЗСУ відкинули їх на 200 – 400 метрів,

– наголосив він.

Президент України додав, що 23% від всіх російських ударів по фронту відбуваються на Сумському напрямку. Там російська армія використовує в основному бомби і північнокорейські ракети, які фіксуються у великій кількості.