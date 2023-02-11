Нам було би це вигідно: полковник ЗСУ припустив, чи може Росія відкрити новий фронт

Багато людей побоюються, що Росія може почати атакувати з нових напрямків в разі відновлення масштабного наступу. Однак не варто через це переживати. Так вони зроблять лише собі гірше.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, малоймовірно, що російські загарбники розпочнуть наступ з нових напрямків.

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Це було б навіть вигідно для України

Як наголосив Світан, відкриття нового фронту із стратегічної точки зору ніякої переваги для Росії не дасть. Це лише розтягне їхні війська. А у них з цим проблема – вони не можуть наситити понад 1000 кілометрів лінії фронту підрозділами. І змушені перекидати резерви за рухом наших резервів.

Якщо ми хочемо, щоб росіяни витратили тисячі літрів дизелю, то можемо проїхати від Оріхового до Гуляйполя. І тут же на півдні сотні підрозділів окупантів починають пересуватися. У них велика проблема з військами. Їм їх не вистачає. Тому навряд чи вони використають війська для відкриття нової лінії фронту,

– зазначив Світан.

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На його думку, відкриття нового фронту навіть певним чином було б корисним для України. Підрозділам, які обороняються, завжди вигідно розтягувати війська ворога, який атакує. Тому, як вважає Світан, зараз було б доречно робити різні провокації на кордоні з російськими областями. Нехай вони побоюються, що Україна раптово туди увійде, і відтягують війська.

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