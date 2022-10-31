В ISW очікують, що Путін кине "російських хлопчиків" у нову атаку на Україну: коли саме

31 жовтня 2022 , 07:31
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Джерело:

ISW

Російська армія продовжує перекидати сили в Україну. Країна-агресорка планує зміцнити оборону, щоб утримувати свої позиції.

Диктатор Владімір Путін хоче кинути на війну в Україну росіян, яких збираються призвати лише після декількох місяців навчання. Про це заявили в американському Інституті вивчення війни.

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Коли Путін кине "російських хлопчиків" у нову атаку

Російський президент планує використовувати "хлопчиків", призваних на військову службу після 4 – 6 місяців підготовки. У такий спосіб Путін може створити умови для відновлення наступальних операцій російських військ після закінчення весняної відлиги.

В Інституті наголосили, що взимку ґрунт, більшість струмків та річок замерзають, що значно полегшує просування механізованих засобів по пересіченій місцевості. А весна – це жахлива пора бойових дій в Україні.

Відлига наповнює річки та струмки, а поля перетворює на море бруду. Вести механізовану війну у весняну пору надзвичайно складно,
– зазначили аналітики.

Чи є загроза з боку Білорусі

  • Очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що наразі загроза наступу з Білорусі мала, але ситуація може швидко змінитись. Проте він зазначив, що ситуація може швидко змінитися, коли Росія втратить Херсон.
  • Так, боєздатне угруповання і після виходу з-під Херсона частково буде передислоковано на Запорізький напрямок, але частина їх може просунутися на північ до Білорусі. 
  • Окрім цього, представник ГУР Міноборони Андрій Черняк розповів, що якщо Лукашенко погодиться надати Путіну свої війська, він допоможе йому хіба що кількістю, проте не якістю.
  • У ГУР наголосили, що потенційна небезпека з боку Білорусі для України є. З території республіки проводять запуски ударних іранських БПЛА, туди перемістили літаки МіГ-31К, які можуть нести ракети "Кинджал".

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Автор: Софія Ковнір