В ISW очікують, що Путін кине "російських хлопчиків" у нову атаку на Україну: коли саме
Джерело:ISW
Російська армія продовжує перекидати сили в Україну. Країна-агресорка планує зміцнити оборону, щоб утримувати свої позиції.
Диктатор Владімір Путін хоче кинути на війну в Україну росіян, яких збираються призвати лише після декількох місяців навчання. Про це заявили в американському Інституті вивчення війни.
Важливо Новий наступ на Київ можливий, але він буде складнішим для Росії, ніж був у лютому, – військовий
Коли Путін кине "російських хлопчиків" у нову атаку
Російський президент планує використовувати "хлопчиків", призваних на військову службу після 4 – 6 місяців підготовки. У такий спосіб Путін може створити умови для відновлення наступальних операцій російських військ після закінчення весняної відлиги.
В Інституті наголосили, що взимку ґрунт, більшість струмків та річок замерзають, що значно полегшує просування механізованих засобів по пересіченій місцевості. А весна – це жахлива пора бойових дій в Україні.
Відлига наповнює річки та струмки, а поля перетворює на море бруду. Вести механізовану війну у весняну пору надзвичайно складно,
– зазначили аналітики.
Чи є загроза з боку Білорусі
- Очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що наразі загроза наступу з Білорусі мала, але ситуація може швидко змінитись. Проте він зазначив, що ситуація може швидко змінитися, коли Росія втратить Херсон.
- Так, боєздатне угруповання і після виходу з-під Херсона частково буде передислоковано на Запорізький напрямок, але частина їх може просунутися на північ до Білорусі.
- Окрім цього, представник ГУР Міноборони Андрій Черняк розповів, що якщо Лукашенко погодиться надати Путіну свої війська, він допоможе йому хіба що кількістю, проте не якістю.
- У ГУР наголосили, що потенційна небезпека з боку Білорусі для України є. З території республіки проводять запуски ударних іранських БПЛА, туди перемістили літаки МіГ-31К, які можуть нести ракети "Кинджал".
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