Чому українцям не варто боятися жахачок шойгу про наступ на усіх фронтах

сєргєй шойгу наказав наростити наступальні дії на усіх напрямках. дмітрій мєдвєдєв погрожував Україні "судним днем". путін хоче окупувати всю Харківську область та Харків.

Звучить загрозливо, а виглядає не дуже

Власне, на такій ноті завершився в окупантів минулий тиждень. Накази, укази, наміри та погрози. Давайте розберемося, чого вони вартують і чим є.

Цікаве тула, псков, рязань та інші "десантні" центри росіян масово ховають свою худобу

Протягом досить довгого часу я регулярно наголошую, що російські окупанти мають серйозні проблеми з компенсацією втрат в Україні та гострий брак людського ресурсу. Тим часом бої тривають, наступ здійснюється, а командувачі окупантів ще й погрожують його наростити.

Помиляюся? Ні. Щодо наступу. Наразі лінія фронту зіткнення ЗСУ та російських окупаційних військ (РОВ) становить майже 2 тисячі кілометрів. Яким фронтом вони можуть здійснювати наступ? Це менше ніж 30 кілометрів.

Порожні рекорди

російські окупаційні війська здійснюють подобу, саме подобу наступальних дій у трикутнику Слов'янськ – Сіверськ – Бахмут. Причому, як бачимо, наступом у повному сенсі слова це назвати складно. Повзуче просування, яке приносило їм успіх насамперед за рахунок кількісної переваги.

Річ у тім, що на Донбаському плацдармі росіяни сконцентрували в одній локації на сьогодні найбільшу групу підрозділів не лише за весь період повномасштабного вторгнення в Україну, а й загалом за всю історію сучасних конфліктів та воєн. У жодному конфлікті та війні сучасності не було зосереджено одночасно стільки сил та засобів в одній локації.

Крім того, в районі Ізюму, у напрямку до Слов'янська зосереджена так само одночасно в одній локації найбільша група бронетанкових підрозділів за всю сучасну історію воєн та конфліктів.

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Тобто, грубо кажучи, одночасно два рекорди на одному плацдармі і… І що? І нічого. Незважаючи на всі ці розклади та рекорди, російські окупаційні війська не здатні ефективно використовувати свою групу військ і наступати не те, щоб широким фронтом, а навіть вузьким. Більше того, вони зазнають важко поповнюваних, критичних втрат.

Наприклад, у червні на території України перебувало 108 батальйон-тактичних груп російських окупаційних військ. Станом на середину липня їх уже 96. Тобто за місяць російські окупаційні війська вивели 12 БТГр для відновлення боєздатності через втрати. Зараз на відновленні боєздатності перебувають 23 БТГр. Тобто 11 БТГр до виведення нинішніх 12 БТГр так і не змогли відновити боєздатність?

Це ще нічого. Набагато цікавіше те, що за час війни в Україні у російських окупаційних військ повністю зникли 16 БТГр. Їх більше немає! Від слова зовсім. І поновити їх не можуть. Від слова ніяк.

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