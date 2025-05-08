Буде однією з найважчих за всю війну, – військовий про літню наступальну кампанію Росії

Ситуація в російській економіці дійсно стає гіршою. Однак диктатор Владімір Путін вірить, що він ще має можливість зробити один серйозний крок.

Про це 24 Каналу розповів політолог, військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов, зауваживши, що з точки зору логіки Путін мав би вже сідати за мирні переговори та виводити підприємства з-під санкцій, аби не добити економіку. Але він готовий почекати.

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Коли почнуться переговори

Як наголосив Сазонов, зараз Росія зосереджена на літній наступальній кампанії. Найімовірніше, ніякого припинення вогню та мирних переговорів влітку не буде.

Російський диктатор Путін вірить, що літом буде масштабний наступ Росії, в результаті якого вдасться щось захопити. Можливо, він ставить ціль повністю окупувати Донецьку область. Путін марить тим, аби увійти в російській підручники з історії як "собіратєль зємєль".

Літня кампанія буде досить важкою. Можливо, найважчої з часів повномасштабного вторгнення. Ми це розуміли взимку. Ми готові. Вважаю, що в Путіна нічого не вийде. А вже восени перемовини відбудуться. Може, ближче до кінця осені, коли економічна ситуація в Росії стане вкрай важкою,

– зазначив Сазонов.

Додамо, Росія затягує мирні переговори та постійно видумує причини, аби не йти на тривале припинення вогню. При цьому вони продовжують атакувати Україну. В ніч на 7 травня ворог запустив 187 дронів та 5 балістичних ракет по нашій державі.