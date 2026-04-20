Вперше за тривалий час Росія має просування на одному з напрямків: огляд фронту від ISW

Окупанти намагаються врятувати свій весняний наступ від провалу. Поточні атаки і штурми не приносять ворогу значних успіхів.

Інститут вивчення війни оцінив перебіг бойових дій на фронті в Україні. Російські війська просунулися на одному з напрямків. Ворог продовжує використовувати тактику інфільтрації малими піхотними групами.

Де і як змінилася лінія фронту?

Російські сили нещодавно просунулися в Курській області.

Геолоковані кадри, опубліковані 18 квітня, показують, як українські сили завдають ударів по російській механізованій техніці на північ від Кучерова (на південний схід від Глушкова) під час механізованого штурму приблизно взводного масштабу.

Окупанти проводили інфільтраційні місії на Куп'янському напрямку 19 квітня, тоді як Сили оборони продовжували контратаки поблизу самого Куп'янська.

Геолоковані кадри, опубліковані 17 квітня, показують, як українці завдають удару по зайнятій росіянами будівлі в центрі Куп'янська.

Загарбники нещодавно проводили інфільтрації і на півночі Сумської області.

Геолоковані кадри, опубліковані 18 квітня, показують, як Сили оборони завдають удару по російській позиції на південний схід від Миропілля (на північний схід від міста Суми).

Аналітики з'ясували, що захисники раніше просунулися в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка.

Геолоковані кадри, опубліковані 27 березня, показують, як російські сили завдають ударів по українських позиціях у північно-східній частині Костянтинівки в районі, де окупанти проводили інфільтраційну місію станом на 8 березня.

Геолоковані кадри, опубліковані 16 квітня, демонструють обстріл російськими силами українських позицій у східній частині Костянтинівки, що свідчить: загарбники, ймовірно, не утримують позицій у безпосередній близькості до української позиції.

Геолоковані кадри, опубліковані 15 квітня, вказують на те, що Сили оборони зберігають позиції на північному сході Костянтинівки, всупереч російським заявам, а загарбники ише незначно інфільтрувалися в цей район.

Інфільтрації ворога та просування Сил оборони / Карти ISW

За останні 48 годин окупанти провели на фронті чотири механізовані та моторизовані штурми взводного масштабу або менші за розміром:

на схід від Часового Яру (на північний схід від Костянтинівки);

на схід від Святопетрівки (на північний захід від Гуляйполя);

поблизу Кучерова Курської області (на південний схід від Глушкова).

На думку експертів, ці атаки не призвели до тактично значущих успіхів і навряд чи посилять поточний російський весняно-літній наступ 2026 року.

Ці російські механізовані та моторизовані атаки могли бути розвідкою боєм, спрямованою на виявлення, перевірку або тестування українських позицій і оборони напередодні майбутніх наземних штурмів.

Окупанти також могли проводити відносно самостійні атаки з метою використання уявних або реальних тактичних переваг поблизу Часового Яру, Святопетрівки та Кучерова.

Загарбники можуть влаштовувати механізовані та моторизовані атаки на різних ділянках фронту, щоб змусити Україну перекидати туди війська й утримувати її сили далеко від головного російського напрямку – наступу на "Пояс фортець" у Донецькій області, особливо в районі Слов'янська. Однак для реального ефекту такого відволікання Росії потрібно було б залучити значно більше військ, техніки та часу.

Яка ситуація на фронті?