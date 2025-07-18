Росіяни ще більше наблизилися до Дніпропетровщини і Костянтинівки, – DeepState

Ворожий наступ не припиняється. Російські війська намагаються атакувати на десятках напрямків одночасно. На жаль, противнику вдається повільно, але просуватися уперед.

Низка ЗМІ пише про те, що загарбники готують нову хвилю наступу за допомогою додаткових резервів. Окупанти спробують взяти в оточення підрозділи ЗСУ у трьох районах, передає 24 Канал.

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Де ворог мав успіх на фронті?

За даними DeepState, окупанти просунулися в Яблунівці. Цей населений пункт розташований на Донеччині. Він належить до Торецького напрямку. Просування ворога у цьому районі поступово наближає його до охоплення Костянтинівки.

Де розташована Яблунівка на карті

Також окупанти наблизилися до адмінкордону з Дніпропетровською областю, просунувшись біля Воскресенки та Зеленого Гаю. Обидва населені пункти розташовані на Новопавлівському напрямку.

Де Воскресенка на карті

Де Зелений Гай на карті

Нагадаємо, що українська влада заперечує повідомлення у мережі про підготовку Росії до нового наступу. Аналітики також пояснюють, що наразі триває старий наступ, оскільки ворог не брав оперативну паузу для відновлення сил.