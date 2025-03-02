Росія має успіх на Курщині та проривається на Сході: карта боїв 2 березня
- За останню добу на фронті відбулося 97 бойових зіткнень, українські захисники намагаються завадити просуванню окупантів.
- Окупанти здійснили численні атаки на різних напрямках, зокрема Куп'янському, Лиманському, Торецькому, Покровському, Новопавлівському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському.
- Сили оборони України продовжують операцію в Курській області, де відбито 16 штурмових дій, але ситуація ускладнюється через вогневий контроль противника над логістикою.
За останню добу на фронті відбулося 97 бойових зіткнень. Окупанти штурмують позиції українських воїнів. Наші захисники намагаються завадити ворожому просуванню.
У лютому 2025 року росіяни окупували 192 квадратних кілометри, що свідчить про зниження темпів у півтора раза порівняно з попереднім місяцем. У Генштабі розповіли про поточну ситуацію на фронті, передає 24 Канал.
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На яких напрямках Росія найктивніша
На Куп'янському напрямку агресор проводив 3 наступальні дії біля Новоосинового та Загризового, отримав відсіч.
Ворог наступав біля Загризового: дивіться на карті
На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Нове, Новомихайлівка, Ямполівка, Макіївка та в напрямку Катеринівки.
Росіяни штурмував Ямполівку: дивіться на карті
На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак в районах населених пунктів Кримське, Дачне, Торецьк та Диліївка.
Ворог атакував у районі Кримського: дивіться на карті
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 27 штурмових дій агресора у бік Нової Полтавки, Тарасівки, Єлизаветівки, Променя, Котлярівки, Надіївки, Покровська, Піщаного, Удачного, Преображенки, Богданівки, Андріївки та Улаклів.
Росіяни штурмували у напрямку Нової Полтавки: дивіться на карті
На Новопавлівському напрямку противник здійснив 11 атак в районах населених пунктів Костянтинопіль, Бурлацьке та Скудне.
Окупанти атакують у районі Бурлацького: дивіться на карті
На Гуляйпільському напрямку ворог 3 рази атакував позиції наших захисників у районах Привільного та Чарівного.
Противник атакував біля Чарівного: дивіться на карті
На Оріхівському напрямку окупаційні війська 4 рази штурмували позиції Сил оборони в районах П'ятихаток, Нестерянки та Кам'янського.
Сили оборони відбили штурм росіян у районі Нестерянки: дивіться на карті
На Придніпровському напрямку наші воїни успішно відбили одну атаку противника.
Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Там наші воїни відбили 16 штурмових дій загарбників. До слова, Deep State зазначає, що ситуація для ЗСУ в Курській області погіршилася через вогневий контроль противника над логістикою Сил Оборони.