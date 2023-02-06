Наступ Росії вже розпочався, окупанти діють в інший спосіб, – військовий аналітик

Росія планує новий наступ протягом наступних тижнів. Проте бої на фронті, зокрема на Донбасі, вже дуже гарячі. Військові експерти припускають, що нове масштабне вторгнення вже розпочалося.

Про це 24 Каналу повідомив військовий аналітик Олексій Гетьман. Він наголосив, що найбільше накопичення сил з боку Росії зараз відбувається на Луганському напрямку.

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Як діють окупанти на фронті

За його словами, там росіяни будуть намагатися прорватися до Ізюму, а потім їх план – вийти на Слов'янськ.

Військовий аналітик розповів про нинішню ситуацію на фронтах:

Під Бахмутом активні бої йдуть вже кілька тижнів. Окупанти намагаються захопити та оточити місто, проте поки що їм це не вдається.

На Півдні, зокрема біля Запоріжжя, теж посилилися бойові дії.

Він вважає, що росіяни будуть діяти в інший спосіб – вони вже розуміються на своїх помилках, тож по всій лінії фронту намагаються "намацати" наше слабке місце.

Можна вважати, що росіяни випробовують нашу оборону і хочуть знайти "слабку шпарину", щоб там зосередити головний свій удар. Але говорити про те, що вони десь зібрали потужне угруповання, крім Луганщини, не можна,

– пояснив Гетьман.

На його думку, говорити, коли почнеться масштабний наступ, важко. "Давайте пригадаємо, що Путін офіційно дав наказ до 1 березня захопити Донецьку та Луганську області, але вони не встигнуть це зробити, якщо почнуть за кілька днів", – каже аналітик.

Наступ Росії вже розпочався

Гетьман припускає, що великий наступ, про який говорять останні тижні, вже розпочався, просто він на сьогодні має саме такий вигляд – що росіяни "промацують" нашу оборону.

По великому рахунку – це розвідка боєм. Далі окупанти будуть спрямовувати більше сил туди, де будуть вважати, що знайшли наше "слабке місце". Пізніше в підручниках історії ми будемо бачити, що це і був початок того великого наступу Росії, який вони анонсують багато місяців,

– заявив Гетьман.

Він додав, що пізніше історики зможуть детально оцінити, коли розпочався новий наступ окупантів. "Але такого наступу, як був --"підготувалися та рівно в 5 ранку почали бомбити Київ", окупанти ще раз не робитимуть", – припускає експерт.

Отже, на думку аналітика, росіяни зараз шукають "слабке місце ЗСУ на трьох напрямках:

в районі Бахмуту,

біля Кремінної та Лиману на Луганщині,

на півдні від Запоріжжя.

До слова, військовий експерт Олег Жданов також повідомив, що наступ росіян, про який всі говорять, вже розпочався. Мовиться про Донецьку і Луганську область. "Це прорив на Часів Яр і намагання розширити цю ділянку прориву. Зараз пішла активізація з боку Кремінної в напрямку Лиману", – наголосив він.

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