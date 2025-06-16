Окупанти просунулися на Сумщині, у Часовому Ярі та у районі Куп'янська: огляд фронту від ISW

Російський літній наступ триває. Ворогові вдається просуватися одразу на кількох напрямках.

Інститут вивчення війни оцінив ситуацію на фронті станом на 16 червня, передає 24 Канал.

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Де ворог мав успіх

На жаль, впродовж останніх двох тижнів російські сили просунулись на території Сумської області. Геолокаційні кадри, опубліковані 30 травня і підтверджені 14 червня, свідчать, що наприкінці травня окупанти просунулись поблизу Миропілля (на північний схід від Сум).

Загарбники намагаються прорватися у цьому районі ще з квітня, і це перше зафіксоване просування противника біля цього населеного пункту.

Також окупанти проводять атаки на Харківщині. Геолокаційні кадри за 13 червня свідчать, що росіяни нещодавно просунулись на південний захід від Красного Першого (на північ від Куп'янська) та ймовірно захопили додаткові позиції на правому березі річки Оскіл.

Обстановка на фронті / Карта ISW

На Донеччині ворог просунувся одразу на Сіверському, Краматорському та Торецькому, а саме: