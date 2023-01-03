Росія готує новий наступ: Жданов спрогнозував можливі напрямки та чисельність військ

В Головному управлінні розвідки допускають варіант, що Росія спробує організувати новий наступ у 2023 році з Півночі та Сходу. Для цього вони зараз назбирують мобілізованих.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, масштаби наступу можуть бути в межах 200-тисячного угруповання, про що раніше говорив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Однак залишаються питання, яке екіпірування та яку техніку отримають ці мобілізовані.

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З якого напрямку можуть наступати росіяни

На думку Жданова, найімовірніше, окупанти таки спробують наступати зі Східного напрямку. Адже для наступу з Півночі їм потрібно буде перекинути величезну кількість техніки та озброєння. Крім того, є сумніви щодо того, чи погодиться знову на таку авантюру білоруський диктатор Алєксандр Лукашенко.

Політика Лукашенка навряд чи зміниться найближчим часом. Тим паче, що він оголосив 2023 рік – роком миру. Він може не дозволити застосувати збройні сили Росії зі своєї території. Хоча й перешкоджати особливо не може. Але буде пробувати,

– вважає Жданов.

Окупанти кидатимуть сили на Донецький та Луганський напрямок, адже це політичні цілі Росії у цій війні. Також можна припустити, що вони знову спробують наступати на Запоріжжя та Дніпро, щоб створити проблеми військам на Донбасі.

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Росія може готувати новий наступ