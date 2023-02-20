Росіяни втрачають батальйон за день: чи мають шанси скоро просунутися

Окупанти намагаються наступати на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Утім, ворог просувається не на кілометри, а на десятки метрів.

Про це у коментарі 24 Каналу заявив військовий аналітик Олексій Гетьман. За його словами, ворог зазнає великих втрат.

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"Ми дуже виснажуємо ворога, ми його знекровлюємо, і він зазнає втрати в живій силі – приблизно батальйон в день", – розказав він.

Шанси для наступу

Гетьман зауважив, що в окупантів таки є шанси просунутися, адже йдуть важкі бої. Утім, він впевнений, що українська армія зупинить ворога.

Навіть, якщо нам доведеться десь відійти з певних ділянок фронту. Це нормально під час війни, але суттєво вони не просунуться. А потім буде наш контрнаступ і там вони все побачать,

– сказав військовий аналітик.

Водночас Олексій Гетьман розповів, що вперше окупанти втратили можливість для того, щоби суттєво просунутися в Україні, ще у 2014 році. Удруге – вже під час повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

"Коли вони дуже велику кількість зосередили, але були впевнені, що ми не будемо робити такий опір, як ми це зробили. Вони прорахували це", – сказав він.

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Нині росіяни знову помиляються, переконаний військовий аналітик.

"Сподіваються, що, якщо залучать ті угрупування, які ще не долучили до цих атак, що вони десь зможуть просунутися", – додав Гетьман.

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