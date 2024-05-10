ЗСУ готують нові бригади, частину з яких розгорнуть для захисту Києва, – Павлюк
Джерело:The Economist
Сухопутні війська ЗСУ готують нові бригади для підготовки до наступу агресора. Частину з них розгорнуть для захисту столиці.
Про це повідомив командувач Сухопутних військ. Генерал-лейтенант Олександр Павлюк зазначив, що головною проблемою є техніка, а не люди.
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"Ми знаємо, яку ключову роль відіграватиме захист столиці в майбутньому"
Одне з найневідкладніших завдань Сухопутних військ – підготовка десяти нових бригад. Командувач зауважив, що головною проблемою є техніка, а не люди. Нашій державі вкрай необхідна артилерія та бронетехніка. Україна сподівається на допомогу Заходу.
За словами генерал-лейтенанта, частину нових сил буде розгорнуто для захисту Києва. Павлюк пояснив, що за 2,5 роки російські загарбники так і не відмовилися від амбіцій захопити нашу столицю.
Захист Києва залишається однією з наших головних турбот, як би важко не було на Сході. Це серце України, і ми знаємо, яку ключову роль відіграватиме захист столиці в майбутньому,
– підкреслив командувач Сухопутних військ.
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Коли настане критична фаза війни
- Також Олександр Павлюк попередив, що на Україну чекають важкі місяці. Агресор намагається посилити атаки до того, як наша держава отримає обіцяну допомогу від США.
- За словами Павлюка, окупанти зараз кидають всю боєздатну техніку, яка у них є, проти виснажених українських військ, яким бракує озброєння.
- Російські загарбники чудово розуміють, що у разі надходження американської допомоги у найближчі два місяці ситуація може обернутися проти них.
- Саме тому противник намагається скористатися можливістю посилення наступу зараз.
- Командувач Сухопутних військ заявив, що у травні – червні настане критична фаза війни.
- Також генерал наголосив, що Україні терміново потрібна посилена протиповітряна оборона.