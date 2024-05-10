ЗСУ готують нові бригади, частину з яких розгорнуть для захисту Києва, – Павлюк

Сухопутні війська ЗСУ готують нові бригади для підготовки до наступу агресора. Частину з них розгорнуть для захисту столиці.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ. Генерал-лейтенант Олександр Павлюк зазначив, що головною проблемою є техніка, а не люди.

Зверніть увагу Була спроба прориву росіян, ЗСУ захищають позиції: що відбувається на Харківському напрямку

"Ми знаємо, яку ключову роль відіграватиме захист столиці в майбутньому"

Одне з найневідкладніших завдань Сухопутних військ – підготовка десяти нових бригад. Командувач зауважив, що головною проблемою є техніка, а не люди. Нашій державі вкрай необхідна артилерія та бронетехніка. Україна сподівається на допомогу Заходу.

За словами генерал-лейтенанта, частину нових сил буде розгорнуто для захисту Києва. Павлюк пояснив, що за 2,5 роки російські загарбники так і не відмовилися від амбіцій захопити нашу столицю.

Захист Києва залишається однією з наших головних турбот, як би важко не було на Сході. Це серце України, і ми знаємо, яку ключову роль відіграватиме захист столиці в майбутньому,

– підкреслив командувач Сухопутних військ.

Важливо Втрат територій не допущено, – Синєгубов про ситуацію на півночі Харківщини

Коли настане критична фаза війни