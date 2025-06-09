Росія наближається до Сум: в ОВА відповіли, чи є загроза обстрілу міста FPV-дронами
- Окупанти наблизилися до Сум на відстань 20 км, що є критичною для можливого обстрілу з РСЗВ, артилерії та FPV-дронами.
- Голова Сумської ОВА Олег Григоров заявив, що FPV-дрони не досягають Сум, і наразі немає підстав для евакуації з міста.
Окупанти наступають на Сумському напрямку. Ворог наблизився до обласного центру на відстань у 20 кілометрів.
За словами аналітиків DeepState, ця відстань є "критичною" межею для можливого обстрілу з РСЗВ, артилерії та FPV‑дронами. Кажуть, що загарбники вже робили спроби атаки по Сумах FPV-дронами на оптоволокні, передає 24 Канал.
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Чи є загроза обстрілу Сум FPV‑дронами
У коментарі Суспільному очільник Сумської ОВА Олег Григоров розповів, що російські FPV-дрони не долітають до Сум. "Ми їх фіксуємо ближче до лінії бойового зіткнення", – уточнив чиновник.
Напередодні Григоров заявив, що наразі підстав для евакуації з міста Суми немає.
"Ситуація на кордоні Сумщини напружена, але під контролем Сил оборони та підрозділів Збройних сил України", – пояснив чиновник.
Він додав, що з прикордонних районів, які систематично обстрілюються, триває евакуація цивільного населення. За останній тиждень на безпечніші території виїхали майже 900 людей.
Також Григоров розповів, що найінтенсивніші бойові дії відбуваються на прикордонні, зокрема в Юнаківській та Хотінській громадах. "Ворог намагається розширити зону активних бойових дій, діє малими групами, однак наші захисники не дають йому закріпитися", – підсумував посадовець.