Росіяни просунулися на Сумщині і захопили два села на Донеччині: огляд фронту від ISW

Росіяни вже розпочали літній наступ. Зокрема, ворог посилив атаки на Сумському напрямку.

На Сумщині тривають важкі бої. Так, у ДПСУ зазначали, що ситуація особливо у межах населених пунктів Юнаківської та Хотінської громад непроста, бо ворог продовжує тиснути, передає 24 Канал.

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Де просунулися окупанти

Просування ворога на Сумщині помітили і аналітики Інституту вивчення війни. Відповідно до супутникових знімків, опублікованих 1 червня, російські сили просунулися на південний схід від Костянтинівки (на північ від Сум).

Наступ росіян на Сумщині / Фото ISW

У Сумській області ворог діє малими групами, намагаючись проникати в прикордонні села аби закріпитися. Раніше президент Зеленський повідомляв, що противник зібрав на цьому напрямку військо у 50 тисяч осіб.

The Washington Post тим часом писав, що окупанти атаками на Сумщині та Харківщині спробують відволікти увагу українських сил. Головним ударом літнього наступу стане Донеччина. Ворог спробує окупувати Констянтинівку та Покровськ.

Експерти ISW зауважили, що у Донецькій області росіяни традиційно продовжували наступальні дії, втім підтверджених успіхів не досягли. Окрім одного напрямку – Торецького.

Геолокаційні дані за 31 травня та 1 червня показують російських військовослужбовців з прапорами країни-агресора у північній Диліївці (на північ від Торецька) та центральній Зорі (на захід від Торецька), що свідчить про нещодавнє захоплення цих населених пунктів.

Обстановка на Торецькому напрямку / Фото ISW