Росія зібрала достатньо сил на Сумському напрямку, щоб спробувати атакувати, – Демченко

У Курській області ворог накопичив достатню кількість сил для того, щоб спробувати атакувати Україну у Сумській області. Українські прикордонники спостерігають за діями окупантів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в етері національного маратону.

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Андрій Демченко зазначив, що ворог дійсно має досить велику кількість сил та засобів, а саме особового складу й техніки, в межах Курської області.

Речник наголошує, що накопичення сил противника почалися ще тоді, коли він готувався відтіснити підрозділи ЗСУ з Курщини. Там періодично спостерігають зміну кількості росіян у живій силі та озброєнні.

У ворога там (у Курській області – 24 Канал) достатньо сил для того, щоб здійснювати дію й стосовно нашого кордону, аби створити власне спробу атаки по території України,

– зауважив Демченко.

Окрім того, він підкреслив, що не зменшується активність ворожих диверсійних груп. Найактивніше ворог діє з ДРГ у межах Сумської області, також викривали спроби заходів російських диверсантів у Харківській області.

На кордоні з Білоруссю, за даними речника Держприкордонслужби, станом на ранок 29 травня, не спостерігається будь-яких подій, які б впливали на безпеку України. Водночас, на його думку, напруга значно зросте восени, коли на території Білорусі розгорнуться навчання "Захід-2025":

"Цей напрямок залишається загрозливим. Загроза почне зростати особливо, коли почнеться активна фаза спільних навчань, які анонсували Білорусь та Росія. Ця активна фаза припадає на вересень. Маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій", – резюмував Андрій Демченко.

До слова, раніше у ДПСУ зазначали, що немає ворожих колон, які б рухалися до кордону з Україною у Сумській області. Наразі окупанти застосовують ті війська для атак, які були залучені для боїв у Курській області.