В разі наступу на Сумщину дамо відсіч ворогу, – ОТУВ "Сіверськ"

Поки триває наступ росіян на Харківщину, ситуація на кордоні з Росією у Сумській області є напруженою. Ворог продовжує масовані обстріли прикордонних населених пунктів.

За словами речника Оперативно-тактичного угруповання військ "Сіверськ" Вадима Мисника, лише за минулу добу українські військові зафіксували на Чернігівщині та Сумщині 55 обстрілів.

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Ворог добре готується, але відсіч буде жорстка

Вадим Мисник говорить, що ворог стягував певні частини до Сумщини, збільшував свою присутність на кордоні з Україною. Зараз наші військові відстежують рухи особового складу та техніки розміщених там підрозділів.

За словами речника, протяжність кордону з Росією на Сумщині – 560 кілометрів. Це дуже велика ділянка, і наша розвідка відстежує, де відбувається концентрація сил противника та де вони здійснюють найбільші обстріли. Також наші військові протидіять спробам ворога розвідати нашу оборону, використовуючи ДРГ.

Ми готуємося до будь-якого розвитку. І якщо буде спроба наступальних дій та проникнення на територію України – ми будемо давати відповідь,

– наголосив Мисник.

Прогнози щодо наступу на Сумщину