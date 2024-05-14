В разі наступу на Сумщину дамо відсіч ворогу, – ОТУВ "Сіверськ"
Джерело:"Радіо Свобода"
Поки триває наступ росіян на Харківщину, ситуація на кордоні з Росією у Сумській області є напруженою. Ворог продовжує масовані обстріли прикордонних населених пунктів.
За словами речника Оперативно-тактичного угруповання військ "Сіверськ" Вадима Мисника, лише за минулу добу українські військові зафіксували на Чернігівщині та Сумщині 55 обстрілів.
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Ворог добре готується, але відсіч буде жорстка
Вадим Мисник говорить, що ворог стягував певні частини до Сумщини, збільшував свою присутність на кордоні з Україною. Зараз наші військові відстежують рухи особового складу та техніки розміщених там підрозділів.
За словами речника, протяжність кордону з Росією на Сумщині – 560 кілометрів. Це дуже велика ділянка, і наша розвідка відстежує, де відбувається концентрація сил противника та де вони здійснюють найбільші обстріли. Також наші військові протидіять спробам ворога розвідати нашу оборону, використовуючи ДРГ.
Ми готуємося до будь-якого розвитку. І якщо буде спроба наступальних дій та проникнення на територію України – ми будемо давати відповідь,
– наголосив Мисник.
Прогнози щодо наступу на Сумщину
- Голова ГУР МО Кирило Буданов очікує, що ворог почне просуватись на Сумщині. Він стверджує, що наступ на Харківщині триватиме ще "три – чотири дні". Після цього російська армія спробує наступати на Сумщину.
- За його словами, росіяни з самого початку готували наступ на цьому напрямку. Невеликі угруповання сил росіяни утримують в прикордонні з Сумською областю в очікуванні можливості розпочати наступ. Втім, поточна ситуація на фронті поки не дозволяє їм здійснити свій план.
- Тим часом, ворог продовжує масовано обстрілювати прикордоння Сумщини артилерією та КАБами, готуючись до наступу на цьому напрямку. Кожної доби фіксують більше сотні обстрілів території України.
- Разом з тим, Буданов повідомляє, що тривають запеклі бої між українськими захисниками та російськими загарбниками на півночі Харківщини. Він передбачає, що Сили оборони стабілізують фронт упродовж найближчих днів.