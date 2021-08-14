Наступ талібів на Кабул: у посольстві США поспіхом знищують секретні документи

Таліби продовжують захоплювати міста в Афганістані й наближаються до столиці – вони вже за 11 кілометрів від Кабула. Працівники посольства США в Кабулі знищують секретні документи.

Паперову та електронну інформацію знищують для того, щоб нею не зловживали "в рамках пропагандистської діяльності". Про це виданню повідомило поінформоване джерело.

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Посольство США знищує таємні документи в Кабулі

Видання пише, що такі дії Штатів свідчать про те, що ситуація в Афганістані жахлива, оскільки міста продовжують підпадати під контроль талібів.

Видання "Associated Press" повідомило, що станом на 14 серпня, таліби вже наближаються до столиці. Терористи вже захопили місто Чар-Асяб – воно всього за 11 кілометрів на південь від столиці Кабула.

Дипломатичне джерело видання повідомляє, що Кабул можуть захопити протягом тижня, а можуть й протягом 72 годин.

Штати евакуйовуватимуть працівників посольства в Кабулі

Національне громадське радіо США повідомило, що працівників посольства евакуюватимуть. Для їхньої безпеки США повернули в країну 3 тисячі військових. Вивести чиновників до Штатів мають допомогти війська двох батальйонів морської піхоти і одного армійського батальйону. Вони базуватимуться в кабульському аеропорту та будуть стежити за безпекою повітряного транспорту при вильоті чиновників.

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