Росіяни взяли у полон жителів Вовчанської громади під час наступу на Харківщині
Джерело:Харківська обласна прокуратура
Російські окупанти взяли в полон мешканців Вовчанської громади. Вони насильно запроторили людей до підвалу у суботу, 11 травня.
Прокуратура уже розпочала досудове розслідування за фактом взяття у полон цивільного населення громади.
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Росіяни закрили місцевих жителів у підвалі
За даними слідства, під час наступальних дій російська армія взяла у полон місцевих жителів Вовчанська та насильно утримує їх у підвалі.
Деяким з полонених вдалося втекти від росіян у понеділок, 13 травня. Люди дісталися до волонтерів і нині перебувають у безпеці.
Мешканці Вовчанської громади розповідають про російський полон: дивіться відео
Потерпілі розповіли, що під час перебування у підвалі вони неодноразово чули розмови окупантів про те, що мирне населення потрібно розстріляти. Врятовані також кажуть, що їх примушували надавати росіянам медичну допомогу.
Вказані дії представників держави-агресорки є прямим порушенням Конвенції про захист цивільного населення під час війни, учасниками якої є, зокрема, Україна та Російська Федерація,
– зазначають у прокуратурі.
Ситуація на прикордонні Харківщини: останні новини
- Росія почала штурмові дії на Харківщині 10 травня. Удосвіта окупанти спробували прорвати українську лінію оборони. ЗСУ вдалося відбити атаки.
- Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни продовжують атакувати, зокрема на Вовчанському напрямку, а також по півночі у напрямку на Липці. Лише за останній час українські військові відбили 15 російських атак.
- Наразі найскладнішою залишається ситуація на околицях Вовчанська. Там тривають важкі бої. З міста евакуювали уже 6 тисяч місцевих жителів.
- У Генштабі також розповіли, що російська армія залучила чималі сили для наступу на Вовчанськ. Йдеться про 5 батальйонів, які намагаються прорватися до міста.