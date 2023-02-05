В ISW проаналізували, чи достатньо в Росії сил для наступу на Запоріжжі

Росіяни упродовж багатьох місяців намагаються взяти під контроль Бахмут, але їм це не вдається. Водночас активність ворога спостерігали і на Запорізькому напрямку.

В Інституті з вивчення війни проаналізували ситуацію. Укладачі свіжого звіту спробували пролити світло на те, чи достатньо у ворога сил для того, щоб наступати на Запоріжжі.

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Росія нарощує сили

Про це раніше заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Зі слів місцевих мешканців, які спілкувалися з російськими військовими, окупанти отримали наказ наступати на Вугледар, райони на південний захід від Бахмута, а також Запоріжжя та область.

Радник міського голови зауважив, що окупанти нарощують сили у казармах і населених пунктах на дорогах, що ведуть до передових позицій. Ба більше, до Маріуполя та його околиць ворог перекинув додаткових 10 – 15 тисяч солдатів. Тож на Маріупольському напрямку в загарбників може бути 30 тисяч бійців.

Водночас українські військові, зазначають в Інституті, повідомляють про те, що ворогові не вдалося зібрати достатньо потужного ударного угруповання. Тож у них відсутній необхідний ресурс, щоб наступати на Запорізькому напрямку.

Водночас російські джерела стверджують, що наприкінці січня їм буцімто вдалося завоювати якісь території у Запорізькій області. В Інституті припускають, що це могла бути чергова інформаційна операція. Її мета – розосередити українське військо перед вирішальним наступом на Сході.

Нагадують аналітики також заяву Андрющенка, яку він зробив раніше. За його словами, окупанти обмежують мешканцям Маріуполя доступ до неросійської інформації. Крім того, вони намагаються всіляко спотворити ситуацію на фронті. Тож не виключено, що поширення чуток про атаку на Запоріжжі – продовження інформаційних операцій.

Укладачі звіту підкреслили, що ворог не продемонстрував, що спроможний вести численні наступальні операції на низці напрямків. Особливо зараз, коли загарбники мають завдання вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської області. Що вже говорити про Запоріжжя?

А тих 30 тисяч військових, про яких говорив Андрющенко, банально недостатньо для того, щоб атакувати Запоріжжя.

Яка ситуація на Запоріжжі