Велика Британія не дозволяє використовувати Storm Shadow під час Курської операції, – Telegraph

Наступ ЗСУ на Курщині дав поштовх розмовам про нові постачання Україні західної зброї та можливе скасування обмежень, встановлених раніше. Але не всі країни готові до більш радикальних кроків.

У Німеччині говорять про постачання додаткових танків Leopard і вважають, що Україна може використовувати передану зброю, як вважає за потрібне. А от використання далекобійної зброї назвали "іншим, політичним питанням".

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Велика Британія не готова дозволити бити Storm Shadow по Курщині

The Telegraph розуміє, що уряд Великої Британії не надав Україні дозволу на використання ракет Storm Shadow в рамках Курської наступальної операції. "Жодних змін не відбулося", – заявило джерело в уряді,

– написали журналісти.

А Володимир Зеленський, коли був у Великій Британії, лобіював перед прем'єром Кіром Стармером зняття обмежень на використання боєприпасів, дальність дії яких становить близько 250 кілометрів. Завдяки цій зброї ЗСУ можуть завдавати ударів по аеродромах і логістичних центрах далеко за лінією фронту.

На думку західних військових, Storm Shadow допоможуть тиснути на Путіна. Наприклад, Геміш де Бреттон-Гордон, колишній британський танковий командир, вважає, що ракети зможуть вражати "залізничні вузли та ключові дороги, що ведуть до Курська, а також будь-які аеродроми в радіусі 160 кілометрів".

Суперечливі заяви довкола дозволу бити Storm Shadow

10 липня Кір Стармер заявив, що Україна сама вирішує, як використає ракети Storm Shadow, які надала Велика Британія.

Та його заяву заперечили вже 12 липня. Тоді в оборонному відомстві країни заявили, що урядова політика щодо застосування ракет великої дальності "не змінилася".

Офіційний речник прем'єр-міністра раніше заявляв таке: "Позиція Великої Британії не змінилася. Ми надаємо військову допомогу для підтримки чіткого права України на самооборону від незаконних нападів Росії відповідно до міжнародного гуманітарного права. Ми чітко усвідомлюємо, що обладнання, надане Великою Британією, призначене для захисту України".

Франція, яка також виробляє ці ракети, раніше нібито надала такий дозвіл.