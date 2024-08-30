Нова тактика оборони окупантів: російських найманців повертають із Буркіна-Фасо, – Le Monde

Найманці з російської бригади "Ведмеді" залишають Буркіна-Фасо. Вони повертаються до Росії для протидії наступу Збройних Сил України у Курській області.

Росіяни планують переправити групу із приблизно ста найманців до Курщини. Вони прибули до столиці африканської держави Уагадугу у травні для забезпечення безпеки голови хунти капітана Ібрагіма Траоре.

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Російські військові будуть залучені для оборони Курщини

За даними видання, від'їзд російських найманців з Африки пов'язаний з їх перекиданням у Курську область для захисту регіону від наступу ЗСУ, що розпочався 6 серпня. Журналісти зв'язалися із командиром бригади Віктором Єрмолаєвим, який підтвердив інформацію про виведення бойовиків.

Важливо! Як раніше зазначив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, з 6 серпня Україна взяла під свій контроль уже 1294 квадратних кілометрів на території Курської області.

У команді "Ведмеді" заперечують будь-які зв'язки з міноборони Росії. Проте є свідчення про те, що деякі високопосадовці оборонного відомства взаємодіяли з ними. Наприклад, 5 квітня 2023 року Юнус-Бек Євкуров, заступник міністра оборони Росії, відповідальний за військову присутність Кремля в Африці, відвідав табір у Перевальному, розташованому в окупованому Криму, щоб висловити свою підтримку.

Військова хунта прийшла до влади у Буркіна-Фасо у 2020 році. Після цього хунти в Малі, Нігері та Буркіна-Фасо встановили міцні оборонні та дипломатичні відносини з Росією. Внаслідок переворотів у цих країнах було створено Альянс держав Сахеля.