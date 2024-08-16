Розрахунок Кремля: чому Путін не знімає війська з Донбасу для захисту Курщини

У Росії на Курщині Збройні Сили України розпочали військову операцію. Командування країни-агресорки поки не переправляє основні сили, які базуються на території нашої держави, щоб захищати свої кордони.

Світові ЗМІ пишуть, що Владімір Путін поки віддає перевагу наступу своїх військ на Донеччині, а не обороні Курської області. Ексспівробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що противник, ймовірно, хоче вийти на важливі для нього адмінкордони в Україні й лише тоді перекидати війська на захист Курщини.

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Росія посилює наступ

Іван Ступак зауважив, що окупанти посилюють свій наступ у напрямку Покровська, де Силам оборони, на жаль, доводиться відходити.

Що відбувається поблизу Покровська: карта

Можливо, це було пов'язано із Курською операцією, щоб направляти туди всі основні сили та ресурси. І, ймовірно, це впливає комплексно на те, що нашим військовим доводиться поступово відступати. Це може бути розрахунком Кремля,

– висловився ексспівробітник СБУ.

Він припустив, що військове командування Росії намагається тиснути на сході нашої держави, щоб там зруйнувати українську оборону. Курську область противник розраховує повернути або без значних зусиль, або внаслідок окремих російських ударів по ЗСУ.