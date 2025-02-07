Є просування, – Зеленський заявив, що ЗСУ почали новий наступ у Курській області

Збройні Сили України почали новий наступ у Курській області. Українські захисники вже мають просування.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю Reuters.

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Зеленський підтвердив новий наступ на Курщині

В інтерв'ю, яке опублікували 7 лютого, Володимир Зеленський підтвердив, що ЗСУ розпочали новий наступ у Курській області. Наступальні операції українських воїнів почалися у четвер, 6 лютого.

Зеленський також повідомив, що Сили оборони вже мають успіх, адже просунулися близько на 2,5 кілометра у Курській області.

До слова, російські телеграм-канали напередодні бідкалися, мовляв, ЗСУ пішли у наступ у Курській області. Так звані "воєнкори" стверджували, що ЗСУ нібито взяли під контроль Черкаську Конопельку та Уланок.

У вечірньому зверненні президент України також зауважив, що росіяни також відновили штурми у Курській області. Крім того, окупанти також підтягнули резерви найманців з КНДР. Втім, ворог зазнав серйозних втрат.

Значна кількість окупантів знищена, йдеться про сотні російських і північнокорейських військових. І це дуже важливо – бої саме на російській території, щоб не давати збільшувати напругу проти наших міст, нашої землі,

– повідомив Зеленський.

У вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що в операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили 23 атаки російських загарбників, ще одна атака триває.

Раніше в Інституті вивчення війни повідомили, що українські захисники 5 лютого прорвали оборону росіян у Курській області. За даними ISW, ЗСУ розпочали нову серію механізованих штурмів розміром у Курській області та просунулися до 5 кілометрів на південний схід від Суджі.

Аналітики стверджують, що це підтверджують геолокаційні кадри, опубліковані 6 лютого. Вони показують, що Сили оборони нещодавно мали просування на південний захід від Махновки та на північ і схід від Черкаської Конопельки вздовж траси 38К-028 Суджа – Обоянь. Також аналітики стверджують, що ЗСУ взяли під свій контроль Колмаков і Фанасеївку.