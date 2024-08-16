Росіяни швидко підняли білий прапор: ЗСУ показали момент прориву на Курщину

Галицькі десантники розповіли про те, як відбувалися перші години наступу на Курську область та про свій блискавичний успіх.

Перші години початку військової операції на Курщині виявилися дуже ефективним.

Дивіться також Оприлюднили перші кадри прориву, у Суджу завітали італійські ЗМІ: все про операцію на Курщині

Подробиці перших годин операції на Курщині

Так, всього за кілька годин Галицькі десантники змогли взяти в полон більше ніж 50 росіян в Курській області, знищити прикордонний пункт пропуску та прорвати лінію оборони ворога.

Підійшовши до прикордонного пункту пропуску "Суджа", штурмові групи 80-ї бригади заручились підтримкою артилерії та важкої бронетехніки. Зустрівшись із шквальним вогнем українських артилеристів та побачивши українські танки на території прикордонного пункту, росіяни прийняли вірне рішення – вивісити білий прапор і здатись українським воякам,

– розповіли захисники.

Військові розповіли, що після здачі в полон російські окупанти попрямували разом зі своїми пораненими в бік кордону України.

Перші години операції на Курщині: дивіться відео

Галицькі десантники рекомендують російським солдатам, обирати життя, а не безглузду смерть та здаватись.

Нагадаємо, що нещодавно у Десантно-штурмових військах показали відео, як проходив перший день прориву кордону у Курській області 6 серпня.

На відео можна побачити роботу української артилерії, подолання "зубів дракона", взяття перших полонених, в'їзд у населенні пункти Росії та зняття російських триколорів.