Усі в очікуванні наступу ЗСУ, – радник мера Маріуполя розповів, чим займаються окупанти

В очікуванні наступу української армії російські окупанти почали метушню в Маріуполі. Вони перекидають зброю, техніку та живу силу, а також посилили патрулювання понад морем.

Про це 24 Каналу повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, росіяни розгублені й не знають, звідки чекати удару ЗСУ.

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"Росіяни перебувають у стані очікування наступу і не розуміють, на яку ділянку треба перекидати війська. Більшу частину армійського корпусу тримають без значного руху в Маріупольському районі", – сказав Андрющенко.

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Після "бавовни" в Юр'ївці Донецької області, ймовірно, окупантів почали перекидати одразу на фронт – щоб вони гинули в окопах, а не в тилу.

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Було помічено рух колони з технікою і живою силою до Бердянська. Зокрема, окупанти тягнули бронеавтомобілі "Тигр" і ракети до системи ППО.

"Великі рухи гвинтокрилів над морем. Таке враження, що вони патрулюють. Щось відбувається, але до кінця незрозуміло", – додав Андрющенко.

Куди б росіяни не перевозили свої ресурси, про це оперативно дізнаються українські військові, які не забаряться зменшити ворожі запаси. Зрештою окупанти постійно матимуть проблеми з тиловим забезпеченням.

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