ЗСУ просунулися біля Роботиного та мають успіх біля Бахмута: аналіз ISW

Сили оборони за минулу добу просунулись у районі Бахмута Донецької області. Наступальні дії тривають і на Запорізькому напрямку, тут ЗСУ теж мають успіхи.

Українські війська стримують наступ ворога і мають успіхи у наступальних діях. Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

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Де саме зафіксовано просування

Зокрема, на геолокаційних кадрах за 30 жовтня видно, що українські війська просунулися на Північний Схід від Курдюмівки, що за 10 кілометрів від Бахмута.

що за 10 кілометрів від Бахмута. Інші кадри від 29 жовтня свідчать, що ЗСУ дещо просунулися на Захід від Роботиного у Запорізькій області.

За даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони продовжують наступальні дії у районі Бахмута, а також на Мелітопольському напрямку.

Аналітики зазначили, що 30 жовтня російські війська продовжили наземні атаки біля Бахмута, проте не було жодної заяви чи підтвердження щодо їхнього просування.

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Під Авдіївкою росіяни активізувались, наразі намагаються перегрупуватися і готуються до ударів піхотою по українських позиціях.

Російські війська здійснили невдалі наземні атаки на Куп'янському напрямку в районі Синьківки та Іванівки та на Південний Схід від Тернів. Російські війська також продовжують спроби зайняти лівий берег річки Оскіл.