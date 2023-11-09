Вичерпано не все: як росіяни намагаються зупинити наступ ЗСУ

Окупанти влітку підірвали Каховську ГЕС, аби уникнути атаки ЗСУ на лівобережжя Херсонщини. У них ще є варіанти, як протистояти наступу українських військових.

Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович, зауваживши, що окупанти зараз намагаються зупинити наступ ЗСУ через постійне вкидання нових резервів на поле бою.

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Сподівання Росії не справдилися

Як наголосив Попович, поки не можна говорити, що окупанти вичерпали всі свої можливості для зупинки наступу ЗСУ. Зараз вони намагаються "гасити" проблеми живою силою.

Я б не сказав, що на 100% вони вичерпали свої можливості. Російське командування може щось придумати. Зараз вони намагаються перекидати підкріплення живої сили, щоб зупинити просування, які є,

– розповів Попович.

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Найімовірніше, влітку окупанти підірвали Каховську ГЕС, щоб взагалі зупинити наступ ЗСУ. Тоді вони очікували, що атаки підуть на Запорізькому та Херсонському напрямках. Але як це взагалі планувалося – зараз ніхто не скаже.

Влітку починався наш наступ на Запоріжжі. Окупанти думали, що ми ще й наступатимемо на лівобережжя Херсонщини. Тому й підірвали дамбу. Тоді дійсно наступ пішов лише на Запоріжжі. Росія розраховувала, що Дніпро нас зупинить. Але ці сподівання не справдилися,

– зазначив Попович.

Ситуація на фронті: коротко