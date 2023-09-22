Залежить від позицій ЗСУ: яким буде сезон дощів і морозів на фронті

Незабаром почнуться дощі, які можуть суттєво вплинути на просування українських військових. Однак у деяких регіонах погода не стане серйозною перепоною.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко сказав 24 Каналу, що в разі виходу ЗСУ на Азовське узбережжя, наступ триватиме надалі. Усе завдяки суглинним ґрунтам, які гарно вбирають вологу.

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"Усе залежить від того, де саме ми будемо тоді, коли розпочнеться сезон дощів і морозів. Якщо ми перебуватимемо між Токмаком і Мелітополем, тоді це не вплине катастрофічно на наші можливості просування", – пояснив Коваленко.

Так, захисники мають всі шанси вийти на ці території. Для цього лишилось подолати близько 15–20 кілометрів.

Де дощі можуть загальмувати наступ ЗСУ

"Саме на Луганщині й Донеччині погодні умови дійсно впливають негативно на наступальні дії. Хоча по Лимано-Куп'янській вісі ми перебуваємо в обороні", – зазначив Коваленко.

Так, дощі на чорноземних ґрунтах швидко утворять бездоріжжя, яким буде неможливо просуватись. Однак ніхто не скасовував контрбатарейну боротьбу – знищення ворога за допомогою артилерії.

Ситуація на фронті: останні новини

Минулого тижня українські військові звільнили Андріївку та Кліщіївку на південь від Бахмута. Завдяки поверненню сіл захисники тримають під вогневим контролем трасу до Горлівки.

Крім того, Сили оборони України просуваються на Півдні. З початку наступальної операції вдалося звільнити 262 квадратні кілометри та знищити чимало окупантів.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що наші бійці вже звільнили понад 54% окупованої території. Захисники зберігають стратегічну ініціативу.