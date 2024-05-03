Не зможуть тиснути, як раніше: в росіян назріває величезна проблема на фронті

Попри намагання російських військ вести активні наступальні дії на фронті, у них є величезна проблеми із людським ресурсом. За останній місяць угрупування росіян значно зменшилось.

Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зауваживши, що ворог попри все буде проводити мобілізацію. Також Росія має серйозні проблеми з технікою та виготовленням боєприпасів.

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Проблема з людським ресурсом

Для росіян, за словами Коваленка, стоїть проблематичне завдання. Вони мають на меті продовжувати свій наступ, але не можуть цього реалізувати через нестачу людського ресурсу.

За останній місяць загальне угруповання росіян на всій тимчасово окупованій території зменшилось на 10 тисяч. Це при тому, що в них не зменшується кількість мобілізації кожного місяця,

– зазначив військово-політичний оглядач.

Це відбувається через те, що Росія змушена передислоковувати з інших угруповань людський ресурс для того, щоб підсилювати певний напрямок для наступу. Також ворог підсилює війська, які є за межами України, наприклад командування "Північ", яке було сформоване з груп військ "Бєлгород", "Курськ" та "Брянськ".

Проблема з боєприпасами та технікою

За словами Коваленка, у росіян є проблема з боєприпасами. Вони не можуть виготовляти таку ж саму кількість, як на початку повномасштабного вторгнення, а саме 70 – 80 тисяч пострілів. Зараз вони роблять 10 – 15 тисяч.

Також Росії не вистачає техніки. Замість того, щоб для штурмів відправляти бойові танки та бойові броньовані машини, вони відправляють автозаки, УАЗ і т.д.

Також ми бачимо МТ-ЛБ, яка не є бойовою броньованою машиною, а є транспортним тягачем. Його переробляють на те, щоб мати можливість перевозити велику кількість десанту. Але це не його функціонал,

– зауважив військово-політичний оглядач.

Мобілізація в Росії

Росіяни, за словами Коваленка, після важливих подій, наприклад, таких, як інавгурація Владіміра Путіна, будуть проводити мобілізацію. Ще на початку 2022 року була інформація про те, що російське командування має за мету мобілізувати протягом року до 500 тисяч осіб.

В них така можливість є, але потрібно оголошувати мобілізацію. Вони будуть це робити, бо продовжувати такий темп наступальних дій, як зараз, вони просто не зможуть. Особливо з урахуванням того, що ми починаємо отримувати озброєння від наших партнерів,

– прокоментував військово-політичний оглядач.

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