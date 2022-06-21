Наступати на Херсонщині дуже тяжко, – кіборг Костенко розповів, що відбувається на Півдні

На Херсонщині тривають потужні артилерійські бої, особливо ситуація не змінилась. Стосовно просування ЗСУ у бік Херсону, Роман Костенко додав, що не розуміє, для чого поширювати інформацію про грандіозні успіхи наших захисників.

Про це 24 каналу розповів народний депутат та кіборг Донецького аеропорту Роман Костенко. Він також зазначив, що ворог масовано використовує артилерію, тому наступати і виганяти російських окупантів дуже важко.

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От я розповів про ці масовані артилерійські удари російських окупантів і ті, хто служив, або є військовим, розуміють – йти у наступ, не подавивши артилерію, майже неможливо,

– говорить Роман Костенко.

"Наше основне завдання зараз – вибити ворожу техніку, зайняти їх позиції і вже після цього контратакувати. Під таким щільним артилерійським дощем, як вони нас поливають, то наше завдання – тримати оборону і це дуже складно", – пояснює народний депутат.

Перемога ще не близько і її наближати потрібно кожному українцю, нам потрібно триматись, говорить військовий. Він також додає, що наші захисники вірять у перемогу та роблять надлюдські зусилля, аби її пришвидшити.

Зверніть увагу! Місцева влада просить мешканців Херсону та області виїжджати. Про це також попросила й Ірина Верещук, вона також додала, що можна скористатись будь-яким маршрутом виїзду, навіть через Крим.

Бої на Херсонщині йдуть у сірій зоні за зайняття вигідних позицій. Місцями такі бої – локальні. В обороні знаходяться, як ЗСУ, так і окупанти, також додає Роман Костенко.

Певні просування ЗСУ теж є локальними і на загальний театр бойових дій не впливають, каже військовий.

Із позитивного, то Роман Костенко додав, що на власні очі щодня бачить, як працює та зброя, яку нам передали наші союзники і це "виглядає приголомшливо". Адже за словами Костенка, точність артилерійських установок вражає – другий удар пострапляє точно в ціль.

ОК "Південь" просить не форсувати події та дочекатись офіційної інформації

Керівниця пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталя Гуменюк пояснила, що ворог артилерією та ракетами обстрілює території, які щойно звільнили ЗСУ або ті, які не були під окупацією. Так загарбники намагаються психологічно тиснути на українців.

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Саме тому зараз не оголошують, які населені пункти вже вдалось звільнити нашим військовим. Водночас підкреслила, що ЗСУ просуваються, і люди на звільнених територіях щиро вдячні нашим військовим.

Наталія Гуменюк також додала, що поки триває військова операція, вона закликає абсолютно всіх зберігати спокій та чекати на офіційні повідомлення, оскільки лише військові знають, де вони, куди просуваються та які успіхи мають.

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