Наступна атака США буде більш серйозною, якщо Асад і Росія не зупиняться, – політолог

Атака США і союзників по Сирії була ефективною, але обмеженою і помірною, радше показовою і символічною. Санкції – більш чуттєвий інструмент.

Про це сайту "24" розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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За словами експерта, ракетні удари були більше показовими і символічними. Не для того, щоб завдати відчутного військового удару або зруйнувати багато об'єктів.

США треба було показати, що будь-яке порушення режимом Асада і Росією гуманітарного плану отримає відповідь. Але цим продемонстрували: якщо Асад і далі продовжить бомбити мирне населення, то наступна атака буде більш серйозною. Особливих стратегічних цілей не було. США уникали атак російських об'єктів і будь-якого провокування конфлікту з РФ. І Росія відвела своїх військових від місць передбачуваної атаки. Обидві сторони уникали будь-яких дій, які могли б спровокувати прямий військовий конфлікт,

– наголосив Фесенко.

Водночас, на його переконання, більш дієвими в протистоянні між Заходом і США є санкції. Як зазначає політолог, США вводять санкції проти Росії за планом. І після першої атаки по російським олігархам буде друга, а потім третя.

Нагадаємо, вночі проти 14 квітня США, Великобританія та Франція завдали ракетного удару по цілях у Сирії після хімічної атаки у місті Дума, внаслідок якої загинуло щонайменше 70 цивільних. Путін звинуватив США у посиленні гуманітарної катастрофи в Сирії і заявив, що повторення ударів по Сирії силами західної коаліції "неминуче призведе до хаосу у міжнародних відносинах".

Раніше 6 квітня США запровадили персональні санкції проти 38 російських олігархів і компаній. США готує нові санкції проти Росії через підтримку сирійського президента Башара Асада. Великобританія також планує запровадити нові санкції проти російських олігархів.

Більш детально про загострення між США і Росією в матеріалі: Сирійський апокаліпсис: чи готові США і Росія до прямого протистояння?