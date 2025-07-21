Зеленський назвав дату нової зустрічі з делегацією Росії
- Українська делегація зустрінеться з російською в Туреччині найближчими днями, радше за все це відбудеться у середу, 23 липня.
- Президент Зеленський обговорив підготовку до цієї зустрічі та обміну військовополоненими з секретарем РНБО Рустемом Умєровим.
Українська сторона найближчими днями проведе зустріч з російською делегацією у Туреччині. Наразі триває підготовка до цього.
Таку інформацію у понеділок, 21 липня, повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні, передає 24 Канал.
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Коли буде зустріч делегацій?
Український президент обговорив з новопризначеним секретарем РНБО Рустемом Умєровим підготовку обміну військовополоненими та ще однієї зустрічі в Туреччині з російською стороною. Уже запланована зустріч.
Умєров доповів, що зустріч планується на середу. Завтра буде більше деталей,
– сказав президент.
Жодних додаткових подробиць з цього приводу Володимир Зеленський наразі не вказав.
До слова, раніше він наголосив на необхідності більшої динаміки у переговорах для закінчення війни. Пріоритетами переговорів він назвав повернення полонених та викрадених дітей, а також підготовка зустрічі лідерів.
Зазначимо, що прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що Росія готова до участі в третьому раунді переговорів з Україною. За його словами, з російської сторони у переговорній групі жодних змін не відбулося.