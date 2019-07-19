Дочасні чи чергові: якими будуть місцеві вибори

Днями Володимир Зеленський заявив: рішення щодо проведення дочасних місцевих виборів ще не прийнято. Президент зауважив, що розуміє позицію як прихильників, так і противників цієї ідеї.

Хто виграє від проведення позачергових виборів до місцевих рад та коли вони могли б відбутись – журналістка 24 каналу дізнавалась у експертів.

Політичні розбіжності

Наразі в команді президента панують полярно різні думки щодо необхідності проведення позачергових місцевих виборів. Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявляв: в офісі глави держави розглядають можливість проведення дострокових місцевих виборів. Натомість лідер президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков висловив протилежну думку. За його словами, їх політсила не має наміру ініціювати дочасні вибори. Володимир Зеленський прокоментував такі суперечливі висловлювання представників своєї команди й наголосив, що вислухає всіх й обере правильний варіант розвитку подій.

Тим часом: У Зеленського заговорили про ще одні дострокові вибори

Проте, аналізуючи яким партіям вигідне проведення дочасних виборів, експерти сходяться на думці – передовсім йдеться про лідерів президентських перегонів.



Рейтинг партій відповідно до опитування "Рейтингу": інфографіка 24 каналу

Дочасні вибори вигідні тим, хто отримав непоганий результат у президентській кампанії – "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Опозиційна платформа - За життя". Ці сили не бажають витрачати зайві гроші та чекати на зміну суспільних настроїв,

– зауважує політичний експерт Денис Каплунов.

У кожного своя вигода

Погоджується з переліком тих, хто отримує зиск від проведення дочасних міських виборів й політолог, директор Інституту соціально-політичного проектування "Діалог" Андрій Миселюк.

На його думку, наразі Володимир Зеленський проводить повне перезавантаження влади і має вагомі резони зробити це якомога швидше.

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"Поки що діє ефект новизни: частина електорату президента не встигла розчаруватись в ньому і його команді. Тому для них проведення дочасних виборів – питання виживання", – переконаний Андрій Миселюк.

Одним із бенефіціарів дострокових виборів є партії, які на Сході України мають дуже міцні позиції, зокрема, "Опозиційна платформа – За життя". Вони, навіть під час президентських виборів у багатьох регіонах набирали не набагато менше голосів, ніж Володимир Зеленський. У "Опозиційної платформи" дуже міцні позиції в обласних і міських радах – звичайно, вони зможуть закріпити свій успіх. Аналогічна ситуація і з "Опозиційним блоком". Хоч на загальноукраїнській арені його популярність не настільки велика, проте в індустріальних регіонах він має значний вплив і представництво в радах, тому вони досить впевнено себе почувають.



Питання щодо проведення дочасних місцевих виборів не вирішено / Фото 24 каналу

Петрові Порошенку теж більш-менш вигідні дочасні місцеві вибори. По-перше, у них налагоджені штабні структури, по-друге, вони зберігають ресурс впливу в регіонах.

Задля того, щоб цей ресурс впливу вибити у Порошенка, Зеленський і буде ініціювати якомога скоріше проведення позачергових місцевих виборів. Також це дає йому можливість закріпитись,

– пояснює Андрій Миселюк.

Хороший результат на попередніх місцевих виборах демонструвала й "Батьківщина". У них теж технологічно якісно налагоджена робота в регіонах. Звичайно, партія готова до таких виборів. У Тимошенко є проблеми на загальноукраїнському рівні, бо президентські вибори вона програла, а на парламентських її фракція не набере багато голосів, тому вона не буде співмірно представлена у Раді. Звісно, Юлія Тимошенко захоче повторити свій успіх на місцевих виборах. Власне, саме з такої перемоги на місцевих виборах в 2015 році й почалось вдале повернення її у владу.

Дочасні чи чергові?

Ми всі розуміємо – зараз сформується нова влада (уряд, коаліція), яким потрібно буде показувати результат, інакше вони втратять рейтинги.

У лідерів рейтингів є побоювання, що отримавши президентську владу і зайшовши більшістю у Раду, вони не зможуть показати результати. Тому провести місцеві вибори – найбільш ефективний варіант щоб люди не встигли розібратись й підтримали їх. Так само як після президентських необхідно було провести парламентські,

– переконаний Денис Каплунов.

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Щоправда, експерт не береться прогнозувати – чи будуть проведені дочасні місцеві вибори. Поки не зрозумілі чіткі підстави, за яких варто було б проводити вибори, як це відбувалось під час проведення позачергових парламентських виборів. Наразі ця тема "вкидається" в якості дискусії, але консолідованої позиції більшості немає. На думку Дениса Каплунова, про такий сценарій розвитку подій можна буде говорити після закінчення парламентської кампанії. Найголовніше питання – це підстави для їх проведення. Натомість, Андрій Миселюк впевнений – позачергові місцеві вибори відбудуться до кінця цього року, з вірогідністю понад 90%.

Коли мають відбутись місцеві вибори в Україні? Місцеві вибори відбудуться 25 жовтня 2020 року. В цей день обиратимуть депутатів і голів міських, районних, сільських та селищних рад. Результати виборів повинні оприлюднити не пізніше, ніж 9 листопада.