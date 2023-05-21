Наступний контрнаступ з F-16: військовий оглядач припустив терміни отримання авіації

У Міністерстві оборони України заявили, що F-16 можуть патрулювати українське небо вже восени. Та ці прогнози реальні, якщо вже в травні почнуть готуватися українські пілоти.

Про це 24 Каналу заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він зазначив, що Україна може отримати західні винищувачі з готовими екіпажами вже у вересні – жовтні, а максимум – у листопаді – грудні.

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"До того періоду ми можемо говорити про те, що буде сформовано авіаційну коаліцію", – наголосив Коваленко.

І тоді Україна може отримати не кілька літаків, а повноцінні ескадрильї. Утім, 2 – 3 чи більше – це інше питання. Для початку цього буде достатньо, щоби змінювати ситуацію в повітряному просторі.

Чи зміняться терміни контрнаступу української армії

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що винищувачі F-16 не будуть надавати Україні поштучно. Їх будуть надавати підрозділами. Водночас він наголосив, що про кількість, терміни та види озброєння ніхто розповідати не буде.

Однак терміни контрнаступу через те, що ЗСУ можуть восени отримати F-16, ну думку військово-політичного оглядача, не мають змінитися.

"Цей контрнаступ планувався 100% без використання саме західного зразка авіації", – зауважив Олександр Коваленко.

Адже про нього почали говорити ще на початку 2023 року, коли фактично і не було гарантій того, що Україна отримає танки західного зразка.

Коли Україна може отримати винищувачі F-16: дивіться відео

До того ж, коли планують операції такого масштабу, то там враховують усі плюси та мінуси. Як було, наприклад, при звільненні Півночі України, а також Харківщини та правобережної Херсонщини.

Цього разу, мені здається, ми також можемо використати сценарій без західної авіації. Але наступний після цього контрнаступ вже буде у складі західного зразка авіаційних комплексів,

– переконаний Олександр Коваленко.

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