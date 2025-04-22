Зеленський назвав наступні кроки щодо підписання угоди зі США про надра

Українська та американська команди показали позитивні результати, підписавши меморандум стосовно угоди Києва та Вашингтона про рідкісноземельні мінерали.

Про це у вівторок, 22 квітня, під час брифінгу для журналістів заявив президент України Володимир Зеленський. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Який етап щодо угоди далі

За його словами, обидві команди показали "позитив", підписавши меморандум. Наразі цим займаються юристи. Наступник кроком є підписання угоди та ратифікація документа у Верховній Раді, пояснив Володимир Зеленський.

Юристи – обидві американські компанії. Щоправда, з різних боків. Я одразу сказав, що ми візьмемо американську компанію, сильну компанію, яку підтримуватиме Білий дім, щоб нас потім ні в чому не звинуватили,

– зазначив він.

Президент розповів, що юристи українського боку працюють під наглядом нашої команди, а юристи американської сторони – під контролем Вашингтону. Консультації тривають, інформації щодо дати підписання угоди немає.

До слова, раніше повідомляли, що новий раунд переговорів України зі Сполученими Штатами стосовно угоди про надра відбудеться 24 квітня, де будуть обговорювати технічні питання та формулювання інвестиційного фонду.