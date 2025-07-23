Наступного тижня Рада збереться, щоб розглянути законопроєкт президента, – нардеп

Ввечері 23 липня Володимир Зеленський заявив, що запропонує законопроєкт, який має посилити незалежність антикорупційних органів. Відомо, що нардепи "пішли на канікули", однак можуть зібратися наступного тижня для розгляду.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ярослава Железняка. Коли Верховна Рада збереться для розгляду законопроєкту Зеленського? Так, підтверджую – на наступному тижні збирають Раду відміняти ці корупційні норми про ліквідацію НАБУ та САП. Дати поки немає, терміново намагаються з'ясувати явку,

– написав Железняк.