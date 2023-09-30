Альянс активізувався: чи можуть ППО Румунії та Польщі захищати територію України
На території Румунії неодноразово падали російські безпілотники, проте румунська влада довгий час заперечувала це. На початку вересня вони визнали, що виявили уламки дрона в районі Плауру.
Згодом Румунія почала перекидати засоби ППО ближче до селищ, розташованих через річку від України, а також збільшувати кількість військових спостережних пунктів і патрулів у цьому районі. Ексспівробітник СБУ Іван Ступак пояснив 24 Каналу, що такі дії з боку Румунії свідчать про активізацію Північноатлантичного альянсу.
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За словами ексспівробітника СБУ, не лише Румунія, але й Альянс довгий час мовчали про падіння російських дронів на території НАТО. Це була загальна позиція, яка відбувалася з однієї причини: не бачити набагато простіше, інакше потрібно якось реагувати.
Дуже добре, що хоча б є така позиція – посилення ППО. Не факт, що воно розгортатиметься у бік України. Думаю, вони діятимуть обережно. Такі кроки показують, що там є люди, які готові ухвалювати рішення,
– зауважив Ступак.
Звісно, піти на такий крок – це велике політичне рішення, яке, можливо, не узгоджується з політикою НАТО.
Як ППО Румунії та Польщі могли б захистити територію України
Як наголосив Ступак, найбільш рішучий крок, який може зробити Альянс – розгорнути системи ППО у Польщі та Румунії вздовж кордонів з Україною, які насамперед захищали б території цих країн. Проте дія протиповітряної оборони розповсюджувалася б також на частину України.
Ступак пояснив, як Польща та Румунія можуть захистити територію України: дивитися відео
Орієнтовно, якщо комплекс ППО розмістити на території Польщі поблизу кордону, то плюс-мінус радіус його дії може досягти східних околиць Львова. У такому випадку, Польща могла б захищати частину України, але, загалом, охороняти свою територію.
Я не думаю, що це буде якась ескалація – буцімто зброя з країн НАТО збиває російські ракети, але на території України,
– наголосив ексспівробітник СБУ.
Тоді була б захищена частина української території, на якій можна розміщувати:
- виробничі потужності;
- ремонтні бази;
- склади з паливом.
Прильоти російських дронів у Румунії
- 4 вересня під час атаки Росії Ізмаїльського порту ворожі "Шахеди" впали в Румунії. Спочатку у Бухаресті все заперечували, втім, згодом там зазначили, що знайшли фрагменти дронів.
- 9 вересня Міноборони Румунії повідомило, що військові знайшли ще одні уламки безпілотника.
- 13 вересня у країні знову знайшли уламки безпілотників країни-агресорки. МЗС Румунії викликало керівника російської дипломатичної місії. Там назвали дії Росії безвідповідальною ескалацією та закликали припинити регулярні атаки проти українського населення та цивільної інфраструктури.