НАТО чекає на атаку Росії: оперативний огляд від Світана

НАТО готується до можливого протистояння з Росією. Війна точно буде тривалою, навіть після розгрому російських військ на території України

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан у щоденному оперативному огляді на 24 Каналі розповів, що Путін переводить економіку Росії на воєнні рейки. А ось у США Трамп заявив, що в разі перемоги на виборах може вивести США з НАТО.

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НАТО чекає атаку Росії

Світан зазначив, що росіяни збільшили кількість виробництва військової техніки. Вони розширюють заводи. Зараз для них актуальним є питанням верстатів. Вони активно їх скуповують по всьому світу, а також отримують старі радянські зразки від КНДР.

У НАТО розуміють, що навіть після розгрому російських військ в Україні, війна продовжиться. Росія ж також готується до внутрішніх протистоянь. Україна захищає від цієї нечисті всю Європу, а тому все більше країн НАТО переконуються в необхідності підсилення нашої держави.

МіГ-31К у Криму – лякалка для НАТО

Льотчик-інструктор зауважив, що літаки МіГ-31К, які Путін перебазував у Крим для патрулювання Чорного моря, лякалка для країн НАТО, як-от Болгарія, Румунія та Туреччина. Зокрема, вони взялись розміновувати Чорне море для проходження кораблів.

На тлі цього з України стало можливим вивозити не лише зерно, а й руду, метали тощо. Тобто, економіка України запрацювала, а Путін не може цього допустити. Літаки МіГ-31К небезпечні не лише ракетою "Кинджал", а тим, що вони працюють ще і як перехоплювачі.

Оперативний огляд від Світана: дивіться відео

Дрони над Курською АЕС

Військовий експерт наголосив, що БпЛА, які вибухнули над Курською АЕС – ганебна робота російської ППО. Ці дрони мирно летіли на Москву, знищувати військові об'єкти, але російська ППО не знає, над якими об'єктами не можна працювати.

Цього разу летіли 3 дрони, але наступного разу може бути 33. Тому коли над російською АЕС наступного разу станеться щось більш серйозне, то всі питання до командувача ППО Росії, адже він і його підопічні взагалі не знають інструкцій.

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