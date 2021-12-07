НАТО дасть Україні зброю, системи ППО та розвіддані щодо Росії, – ЗМІ
Джерело:"Цензор Нет"
НАТО нібито може надати українській армії зброю, системи ППО і РЕБ, а також розвіддані щодо Москви. Це станеться у разі широкомасштабних бойових дій з Росією.
США та союзники НАТО проінспектували стан ЗСУ щодо поставок додаткових озброєнь у разі широкомасштабних бойових дій. Про це розповіло джерело видання.
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НАТО може дати зброю
Зазначили, що НАТО не буде посилати своїх солдатів воювати за Україну, але Альянс нібито дасть зброю, боєприпаси для гармат і мінометів, протитанкові ракетні комплекси, а також, ймовірно, системи протиповітряної та радіоелектронної боротьби.
Україна може отримати розвіддані
Також НАТО забезпечить допомогу розвідувальними даними з супутників і безпілотників. Це дозволить різко підвищити ситуаційну обізнаність ЗСУ про становище противника. Наприклад, швидко позначати цілі.
Що цьому передувало
- Українська розвідка заявила, що Росія може готуватись до вторгнення в Україну в січні 2022 року. Американські ЗМІ теж пишуть, що Росія може атакувати з трьох сторін.
- США стурбовані таким розвитком подій. За інформацією журналістів, Штати можуть направити підкріплення на східний фланг НАТО, якщо Росія вторгнеться в Україну. Однак про пряму військову відповідь поки не мовиться.
- Президент Росії Володимир Путін навіть вимагав від НАТО юридичних гарантій про не розширення на Схід. Очевидно, що він мав на увазі Україну.
- Натомість в Альянсі відповіли, що питання про членство України вирішуватимуть точно без Росії.
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