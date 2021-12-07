НАТО дасть Україні зброю, системи ППО та розвіддані щодо Росії, – ЗМІ

НАТО нібито може надати українській армії зброю, системи ППО і РЕБ, а також розвіддані щодо Москви. Це станеться у разі широкомасштабних бойових дій з Росією.

США та союзники НАТО проінспектували стан ЗСУ щодо поставок додаткових озброєнь у разі широкомасштабних бойових дій. Про це розповіло джерело видання.

До теми США відправлять війська до Східної Європи, якщо Росія нападе на Україну, – ЗМІ

НАТО може дати зброю

Зазначили, що НАТО не буде посилати своїх солдатів воювати за Україну, але Альянс нібито дасть зброю, боєприпаси для гармат і мінометів, протитанкові ракетні комплекси, а також, ймовірно, системи протиповітряної та радіоелектронної боротьби.

Україна може отримати розвіддані

Також НАТО забезпечить допомогу розвідувальними даними з супутників і безпілотників. Це дозволить різко підвищити ситуаційну обізнаність ЗСУ про становище противника. Наприклад, швидко позначати цілі.

Що цьому передувало

Українська розвідка заявила, що Росія може готуватись до вторгнення в Україну в січні 2022 року. Американські ЗМІ теж пишуть, що Росія може атакувати з трьох сторін.

США стурбовані таким розвитком подій. За інформацією журналістів, Штати можуть направити підкріплення на східний фланг НАТО, якщо Росія вторгнеться в Україну. Однак про пряму військову відповідь поки не мовиться.

Президент Росії Володимир Путін навіть вимагав від НАТО юридичних гарантій про не розширення на Схід. Очевидно, що він мав на увазі Україну.

Натомість в Альянсі відповіли, що питання про членство України вирішуватимуть точно без Росії.

Ультиматум Путіна до НАТО: як Захід "послав" Росію, Теорії змови – дивіться відео: